Kahlo, Rivera, Orozco, Siqueiros, Tamayo, Izquierdo. la Colección Gelman Santander regresa después de 20 años

68 obras que definieron la modernidad mexicana

Reunida por los coleccionistas Jacques y Natasha Gelman desde la década de 1940, la colección se convirtió en una constelación de nombres que hoy definen el canon del arte moderno mexicano. No es una muestra menor: es una síntesis visual del México posrevolucionario, sus tensiones sociales y su imaginario identitario.

Entre los artistas presentes destacan Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo y María Izquierdo. Cada obra funciona como un fragmento de relato nacional.

Obra de Frida Kahlo que forma parte de la exposición Relatos modernos. (Cortesía. )

¿Por qué esta exposición es histórica?

Porque no se trata solo de una itinerancia internacional que hace escala en casa. De las 68 piezas exhibidas, 27 cuentan con declaratoria de Monumento Artístico. Es decir, hablamos de patrimonio cultural con protección oficial, obras que forman parte de la memoria colectiva del país.

La exposición también abre una conversación contemporánea: ¿qué implica que una de las colecciones privadas más relevantes del arte mexicano circule globalmente? ¿Cómo se negocia la conservación, la visibilidad y el acceso público?

