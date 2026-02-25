Tras 20 años fuera del país, la Colección Gelman Santander vuelve a exhibirse en México con Relatos modernos, una muestra que reúne 68 piezas fundamentales del arte del siglo XX. La sede es el Museo de Arte Moderno, en Ciudad de México, y el regreso no es solo museográfico: es simbólico. México vuelve a mirarse en uno de sus acervos más importantes.
Kahlo, Rivera, Orozco, Siqueiros, Tamayo, Izquierdo. la Colección Gelman Santander regresa después de 20 años
68 obras que definieron la modernidad mexicana
Reunida por los coleccionistas Jacques y Natasha Gelman desde la década de 1940, la colección se convirtió en una constelación de nombres que hoy definen el canon del arte moderno mexicano. No es una muestra menor: es una síntesis visual del México posrevolucionario, sus tensiones sociales y su imaginario identitario.
Entre los artistas presentes destacan Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo y María Izquierdo. Cada obra funciona como un fragmento de relato nacional.
¿Por qué esta exposición es histórica?
Porque no se trata solo de una itinerancia internacional que hace escala en casa. De las 68 piezas exhibidas, 27 cuentan con declaratoria de Monumento Artístico. Es decir, hablamos de patrimonio cultural con protección oficial, obras que forman parte de la memoria colectiva del país.
La exposición también abre una conversación contemporánea: ¿qué implica que una de las colecciones privadas más relevantes del arte mexicano circule globalmente? ¿Cómo se negocia la conservación, la visibilidad y el acceso público?
Lo que debes saber antes de visitar
Relatos modernos
Reúne 68 piezas clave del arte moderno mexicano.
Marca el regreso de la colección tras dos décadas sin exhibirse en México.
Incluye obras con declaratoria oficial de Monumento Artístico.
- Se presenta en el Museo de Arte Moderno de CDMX.
Más que una revisión histórica, Relatos modernos es un ejercicio de relectura. Volver a ver estas piezas en territorio nacional es también repensar el relato cultural que ayudaron a construir. En tiempos de redefiniciones identitarias, el arte moderno vuelve a ocupar el centro de la conversación.
Exposición: Relatos modernos
Colección: Gelman Santander
Obras: 68
Sede: Museo de Arte Moderno, Ciudad de México
Artistas destacados: Frida Kahlo, Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, Tamayo, María Izquierdo