La reina Isabel II como 'fashion icon': Una exposición y libro lo comprueban

Durante décadas, Isabel II del Reino Unido fue observada por millones. Pero detrás de sus icónicos abrigos de colores, sombreros perfectamente alineados y joyas simbólicas, existía una estrategia silenciosa. Hoy, ese secreto se revela con la exposición Queen Elizabeth II: Her Life in Style y el libro Elizabeth II: Fashion and Style, que descifran cómo la monarca convirtió su imagen en una herramienta de poder global.
La muestra, presentada en The King’s Gallery, Buckingham Palace del 10 de abril al 18 de octubre de 2026, marca un momento histórico: es la mayor exposición jamás dedicada al vestuario de la reina. Más de 200 piezas —muchas nunca antes vistas— reconstruyen la historia de una figura que entendió la moda como lenguaje político.