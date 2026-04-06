La reina Isabel II como 'fashion icon': Una exposición y libro lo comprueban

En paralelo, el libro de Caroline de Guitaut, con prólogo de Anna Wintour, funciona como la clave para interpretar ese archivo. No se trata solo de ropa, sino de decisiones calculadas que construyeron una imagen pública sólida durante más de siete décadas.

La reina Isabel II en 1965. (McCabe/Getty Images)

Cada elección tenía un propósito. Los colores vibrantes no solo garantizaban visibilidad entre multitudes, también proyectaban cercanía. Los accesorios —desde broches hasta tiaras— podían enviar mensajes sutiles en encuentros diplomáticos. En ese juego de códigos, la reina convirtió su estilo en una forma de comunicación silenciosa pero poderosa.

El libro revela además la estrecha relación de Isabel II con diseñadores como Norman Hartnell y Hardy Amies, responsables de algunos de sus looks más emblemáticos. Bocetos, cartas y archivos inéditos muestran cómo se construyó una estética coherente que evolucionó con el tiempo sin perder identidad.