Rise: el muñeco que flota rumbo a la Luna en Artemis II y simboliza una nueva era espacial

La misión Artemis II sigue sumando elementos simbólicos a su histórico vuelo tripulado alrededor de la Luna, y uno de los más llamativos es Rise, el pequeño muñeco que viajará a bordo como indicador de gravedad cero. Más allá de su apariencia lúdica, este objeto cumple una función clave dentro de la cápsula y representa el espíritu renovado de la exploración espacial en pleno siglo XXI.
En términos prácticos, Rise actuará como un indicador de gravedad cero dentro de la nave Orion spacecraft. Este tipo de objetos —tradicionales en vuelos espaciales— permiten a la tripulación y al público identificar visualmente el momento exacto en que la nave entra en microgravedad. Cuando el muñeco comience a flotar, marcará uno de los instantes más emocionantes de la misión.