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Cultura

Rise: el muñeco que flota rumbo a la Luna en Artemis II y simboliza una nueva era espacial

Rise será el pequeño pasajero simbólico de Artemis II: un muñeco indicador de gravedad cero que mezcla ciencia, cultura y el regreso humano a la órbita lunar.
mar 07 abril 2026 08:23 AM
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Tripulación del Artemis II sostienen entre sus manos a Rise. (Cortesía NASA. )

La misión Artemis II sigue sumando elementos simbólicos a su histórico vuelo tripulado alrededor de la Luna, y uno de los más llamativos es Rise, el pequeño muñeco que viajará a bordo como indicador de gravedad cero. Más allá de su apariencia lúdica, este objeto cumple una función clave dentro de la cápsula y representa el espíritu renovado de la exploración espacial en pleno siglo XXI.

En términos prácticos, Rise actuará como un indicador de gravedad cero dentro de la nave Orion spacecraft. Este tipo de objetos —tradicionales en vuelos espaciales— permiten a la tripulación y al público identificar visualmente el momento exacto en que la nave entra en microgravedad. Cuando el muñeco comience a flotar, marcará uno de los instantes más emocionantes de la misión.

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Pero Rise no es un objeto cualquiera. Su diseño está profundamente ligado al mensaje inclusivo y global del programa Artemis program, que busca llevar a la primera mujer y a la primera persona de color a la Luna. El muñeco simboliza precisamente ese “ascenso” colectivo —de ahí su nombre— hacia una nueva etapa de exploración donde la diversidad y la representación son protagonistas.

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Rise a punto de abordar. (Cortesía NASA. )

El concepto de los indicadores de gravedad cero tiene una larga tradición en la historia espacial. Desde los primeros vuelos de NASA hasta misiones contemporáneas, los astronautas han llevado pequeños objetos personales o simbólicos que flotan en cabina. Sin embargo, Rise se diferencia por haber sido concebido desde el inicio como un emblema público de la misión, pensado también para conectar con nuevas generaciones.

Otro dato curioso es que Rise forma parte de una estrategia más amplia de comunicación y educación de Artemis II. La misión no solo busca avanzar en términos técnicos, sino también inspirar. En ese sentido, este muñeco funciona como un puente entre la complejidad científica del viaje y la imaginación del público, especialmente de niños y jóvenes interesados en el espacio.

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La tripulación de Artemis II —que realizará el primer vuelo tripulado del programa— convivirá con Rise durante todo el trayecto alrededor de la Luna. Aunque no tiene un rol operativo en los sistemas de la nave, su presencia añade una dimensión emocional y simbólica a un viaje que marca el regreso de humanos al entorno lunar tras más de medio siglo desde el programa Apollo program.

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Jeremy Hansen, Victor Glover, Reid Wiseman y Christina Koch, la tripulación del Artemis II. (JIM WATSON/AFP)

En un contexto donde la exploración espacial vuelve a ser escenario de competencia global —con potencias como Estados Unidos y China apuntando a la Luna—, elementos como Rise recuerdan que el espacio también es territorio de narrativa, identidad y cultura. No todo es tecnología: también se trata de los símbolos que acompañan a la humanidad en sus grandes saltos.

Así, mientras Artemis II se prepara para escribir un nuevo capítulo en la historia espacial, Rise flotará silenciosamente dentro de la nave, marcando el inicio de la ingravidez y, al mismo tiempo, representando algo mucho más grande: el impulso humano por seguir explorando, aprendiendo y, sobre todo, ascendiendo.

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NASA

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