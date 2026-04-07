Rise: el muñeco que flota rumbo a la Luna en Artemis II y simboliza una nueva era espacial

Pero Rise no es un objeto cualquiera. Su diseño está profundamente ligado al mensaje inclusivo y global del programa Artemis program, que busca llevar a la primera mujer y a la primera persona de color a la Luna. El muñeco simboliza precisamente ese “ascenso” colectivo —de ahí su nombre— hacia una nueva etapa de exploración donde la diversidad y la representación son protagonistas.

Rise a punto de abordar. (Cortesía NASA. )

El concepto de los indicadores de gravedad cero tiene una larga tradición en la historia espacial. Desde los primeros vuelos de NASA hasta misiones contemporáneas, los astronautas han llevado pequeños objetos personales o simbólicos que flotan en cabina. Sin embargo, Rise se diferencia por haber sido concebido desde el inicio como un emblema público de la misión, pensado también para conectar con nuevas generaciones.

Otro dato curioso es que Rise forma parte de una estrategia más amplia de comunicación y educación de Artemis II. La misión no solo busca avanzar en términos técnicos, sino también inspirar. En ese sentido, este muñeco funciona como un puente entre la complejidad científica del viaje y la imaginación del público, especialmente de niños y jóvenes interesados en el espacio.