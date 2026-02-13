Publicidad

Cultura

9 películas mexicanas que conquistan la Berlinale 2026

Nueve producciones y coproducciones mexicanas participan en la Berlinale 2026, consolidando la presencia de México en uno de los festivales más influyentes del mundo.
vie 13 febrero 2026 01:45 PM
"No Good Men" Premiere & Opening Red Carpet Premiere - 76th Berlinale International Film Festival
La Berlinale 2026 arrancó este jueves. (Sebastian Reuter/Getty Images)

El cine mexicano vuelve a ocupar un lugar estratégico en el mapa internacional con una presencia sólida en la 76ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín. Del 12 al 22 de febrero de 2026, nueve producciones y coproducciones nacionales forman parte de distintas secciones del certamen, uno de los tres festivales más influyentes del circuito global junto a Cannes y Venecia.

La participación mexicana no es menor: cinco de estos proyectos se presentan en la diversidad de secciones —desde la Competencia Oficial hasta Panorama, Forum y Generation— confirma la vitalidad de una industria que dialoga con el cine de autor, las narrativas juveniles y las nuevas búsquedas formales.

Las películas mexicanas en la Berlinale 2026

Competencia Oficial

Moscas

, dirigida por Fernando Eimbcke

Competencia oficial
Con apoyo de EFICINE y cinefotografía de María Secco (egresada del CCC). Compite por el Oso de Oro, el máximo galardón del festival. La presencia de Eimbcke en esta sección reafirma su consolidación internacional.

MOSCAS_FTG_BERLIN_20260114_GRIS_1HL.jpg
Fotograma de la cinta Moscas de Fernando Eimbke. (Cortesía. )

Miriam

, de Karla Condado

Berlinale Shorts
Compite en la sección dedicada al cortometraje, un espacio históricamente fértil para nuevas voces y experimentación formal.

Miriam-de-Karla-Condado-tendra-su-estreno-mundial-en-el-Berlinale-Shorts-Film-Competition.jpeg
Fotograma del cortometraje Miriam. (Cortesía.)

El jardín que soñamos

, de Joaquín del Paso

Panorama
Producción con apoyo de EFICINE. Panorama se enfoca en propuestas contemporáneas con fuerte identidad autoral.

unnamed-1-1160x700.png
Fotograma de El jardín que soñamos . (Cortesía. )

Jaripeo

, codirigida por Efraín Mojica y Rebecca Zweig

Panorama
Coproducción entre México, Estados Unidos y Francia (con apoyo de EFICINE). Una muestra del creciente modelo colaborativo transnacional del cine mexicano.

Jaripeo.jpeg
Fotograma de la cinta Jaripeo. (Cortesía. )

Chicas tristes

, de Fernanda Tovar


Generation 14Plus
Coproducción México-España-Francia, con apoyos de IMCINE, DECINE y EFICINE. Dirigida a públicos jóvenes desde una mirada de vanguardia.

Berlinale2026_Chicas tristes.jpg
Fotograma de la cinta Chicas tristes. (Cortesía. )

Cuando llegues a casa

, de Edgar Adrián

Generation 14Plus
Parte de la sección dedicada a narrativas que dialogan con juventudes contemporáneas.

MV5BOWMxYWZkOTYtYTJiNS00ZjQ0LTgwM2QtMzcwZjhhMmMxZWY4XkEyXkFqcGc@._V1_.jpg
Fotograma de la cinta Cuando llegue a casa. (Cortesía. )

Lo demás es ruid

o, de Nicolás Pereda

Forum
Coproducción entre México, Alemania y Canadá (con apoyo de FOCINE). Forum es el territorio del cine de autor más arriesgado dentro del festival.

Berlinale2026_Lo demaěs es ruido.jpeg
Fotograma de la cinta Todo lo demás es ruido. (Cortesía. )

Mil nubes de paz cercan el cielo, amor, jamás acabará de ser amor,

de Julián Hernández

Retrospectiva Teddy 40
Participa en la celebración por los 40 años de la sección Teddy, dedicada al cine con temática queer. Una obra emblemática del cine mexicano contemporáneo.

Berlinale2026_Mil nubes de paz (1).jpeg
Fotograma de la cinta Mil nubes de paz, cercan el cielo, amor jamás acabaras de ser amor. (Cortesía. )

Un hijo propio

, de Maite Alberti

Berlinale Specials
Tendrá su premier mundial dentro de una sección que reúne títulos destacados fuera de competencia.

Un hijo propio, de Maite Alberti.jpeg
Un Hijo Propio. (L to R) Maite Alberdi, Ana Celeste Montalvo as Alejandra, Armando Espitia as Arturo in Un Hijo Propio. Cr. Luis Antonio Rojas / Netflix ©2025 (Luis Antonio Rojas / Netflix)

México en Berlinale Talents

Además de las películas, México también está presente en Berlinale Talents, la plataforma de formación y networking del festival. Nueve profesionales —entre actores, cinefotógrafos, directores, productores y diseñadores— representan al país en este espacio de intercambio creativo.

La relación entre México y la Berlinale tiene historia —y también premios. El festival ha sido una plataforma clave para el cine mexicano de autor y para voces que luego se consolidarían internacionalmente.

Alonso Ruiz Palacios
Alonso Ruiz Palacios (Getty Images)

En 2014, Alonso Ruizpalacios ganó el Premio a la Mejor Ópera Prima por Güeros y en 2018 el Oso de Plata al Mejor Guión por Museo. Por su parte, Tatiana Huezo obtuvo el Oso de Plata – Gran Premio del Jurado en 2023 por El Eco, un reconocimiento histórico para el cine mexicano dirigido por una mujer. A ellos se suma Gabriel Ripstein, quien en 2015 recibió el premio a Mejor Ópera Prima por 600 millas, consolidando a Berlín como un espacio particularmente receptivo al talento emergente del país. Más que una vitrina, la Berlinale ha sido para México un territorio de legitimación artística y de diálogo con el cine mundial.

