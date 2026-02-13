9 películas mexicanas que conquistan la Berlinale 2026

Las películas mexicanas en la Berlinale 2026

Competencia Oficial

Moscas

, dirigida por Fernando Eimbcke

Competencia oficial

Con apoyo de EFICINE y cinefotografía de María Secco (egresada del CCC). Compite por el Oso de Oro, el máximo galardón del festival. La presencia de Eimbcke en esta sección reafirma su consolidación internacional.

Fotograma de la cinta Moscas de Fernando Eimbke. (Cortesía. )

Miriam

, de Karla Condado

Berlinale Shorts

Compite en la sección dedicada al cortometraje, un espacio históricamente fértil para nuevas voces y experimentación formal.

Fotograma del cortometraje Miriam. (Cortesía.)

El jardín que soñamos

, de Joaquín del Paso

Panorama

Producción con apoyo de EFICINE. Panorama se enfoca en propuestas contemporáneas con fuerte identidad autoral.

Fotograma de El jardín que soñamos . (Cortesía. )

Jaripeo

, codirigida por Efraín Mojica y Rebecca Zweig

Panorama

Coproducción entre México, Estados Unidos y Francia (con apoyo de EFICINE). Una muestra del creciente modelo colaborativo transnacional del cine mexicano.

Fotograma de la cinta Jaripeo. (Cortesía. )

Chicas tristes

, de Fernanda Tovar

Coproducción México-España-Francia, con apoyos de IMCINE, DECINE y EFICINE. Dirigida a públicos jóvenes desde una mirada de vanguardia.

Fotograma de la cinta Chicas tristes. (Cortesía. )

Cuando llegues a casa

, de Edgar Adrián

Generation 14Plus

Parte de la sección dedicada a narrativas que dialogan con juventudes contemporáneas.

Fotograma de la cinta Cuando llegue a casa. (Cortesía. )

Lo demás es ruid

o, de Nicolás Pereda

Forum

Coproducción entre México, Alemania y Canadá (con apoyo de FOCINE). Forum es el territorio del cine de autor más arriesgado dentro del festival.

Fotograma de la cinta Todo lo demás es ruido. (Cortesía. )

Mil nubes de paz cercan el cielo, amor, jamás acabará de ser amor,

de Julián Hernández

Retrospectiva Teddy 40

Participa en la celebración por los 40 años de la sección Teddy, dedicada al cine con temática queer. Una obra emblemática del cine mexicano contemporáneo.

Fotograma de la cinta Mil nubes de paz, cercan el cielo, amor jamás acabaras de ser amor. (Cortesía. )

Un hijo propio

, de Maite Alberti

Berlinale Specials

Tendrá su premier mundial dentro de una sección que reúne títulos destacados fuera de competencia.

Un Hijo Propio. (L to R) Maite Alberdi, Ana Celeste Montalvo as Alejandra, Armando Espitia as Arturo in Un Hijo Propio. Cr. Luis Antonio Rojas / Netflix ©2025 (Luis Antonio Rojas / Netflix)

México en Berlinale Talents

Además de las películas, México también está presente en Berlinale Talents, la plataforma de formación y networking del festival. Nueve profesionales —entre actores, cinefotógrafos, directores, productores y diseñadores— representan al país en este espacio de intercambio creativo.

