9 películas mexicanas que conquistan la Berlinale 2026

El cine mexicano vuelve a ocupar un lugar estratégico en el mapa internacional con una presencia sólida en la 76ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín. Del 12 al 22 de febrero de 2026, nueve producciones y coproducciones nacionales forman parte de distintas secciones del certamen, uno de los tres festivales más influyentes del circuito global junto a Cannes y Venecia.
La participación mexicana no es menor: cinco de estos proyectos se presentan en la diversidad de secciones —desde la Competencia Oficial hasta Panorama, Forum y Generation— confirma la vitalidad de una industria que dialoga con el cine de autor, las narrativas juveniles y las nuevas búsquedas formales.
Las películas mexicanas en la Berlinale 2026
Competencia Oficial
Moscas
, dirigida por Fernando Eimbcke
Competencia oficial Con apoyo de EFICINE y cinefotografía de María Secco (egresada del CCC). Compite por el Oso de Oro, el máximo galardón del festival. La presencia de Eimbcke en esta sección reafirma su consolidación internacional.
Miriam
, de Karla Condado
Berlinale Shorts Compite en la sección dedicada al cortometraje, un espacio históricamente fértil para nuevas voces y experimentación formal.
El jardín que soñamos
, de Joaquín del Paso
Panorama Producción con apoyo de EFICINE. Panorama se enfoca en propuestas contemporáneas con fuerte identidad autoral.
Jaripeo
, codirigida por Efraín Mojica y Rebecca Zweig
Panorama Coproducción entre México, Estados Unidos y Francia (con apoyo de EFICINE). Una muestra del creciente modelo colaborativo transnacional del cine mexicano.
Chicas tristes
, de Fernanda Tovar
Generation 14Plus Coproducción México-España-Francia, con apoyos de IMCINE, DECINE y EFICINE. Dirigida a públicos jóvenes desde una mirada de vanguardia.
Cuando llegues a casa
, de Edgar Adrián
Generation 14Plus Parte de la sección dedicada a narrativas que dialogan con juventudes contemporáneas.
Lo demás es ruid
o, de Nicolás Pereda
Forum Coproducción entre México, Alemania y Canadá (con apoyo de FOCINE). Forum es el territorio del cine de autor más arriesgado dentro del festival.
Mil nubes de paz cercan el cielo, amor, jamás acabará de ser amor,
de Julián Hernández
Retrospectiva Teddy 40 Participa en la celebración por los 40 años de la sección Teddy, dedicada al cine con temática queer. Una obra emblemática del cine mexicano contemporáneo.
Un hijo propio
, de Maite Alberti
Berlinale Specials Tendrá su premier mundial dentro de una sección que reúne títulos destacados fuera de competencia.
México en Berlinale Talents
Además de las películas, México también está presente en Berlinale Talents, la plataforma de formación y networking del festival. Nueve profesionales —entre actores, cinefotógrafos, directores, productores y diseñadores— representan al país en este espacio de intercambio creativo.
La relación entre México y la Berlinale tiene historia —y también premios. El festival ha sido una plataforma clave para el cine mexicano de autor y para voces que luego se consolidarían internacionalmente.
En 2014, Alonso Ruizpalacios ganó el Premio a la Mejor Ópera Prima por Güeros y en 2018 el Oso de Plata al Mejor Guión por Museo. Por su parte, Tatiana Huezo obtuvo el Oso de Plata – Gran Premio del Jurado en 2023 por El Eco, un reconocimiento histórico para el cine mexicano dirigido por una mujer. A ellos se suma Gabriel Ripstein, quien en 2015 recibió el premio a Mejor Ópera Prima por 600 millas, consolidando a Berlín como un espacio particularmente receptivo al talento emergente del país. Más que una vitrina, la Berlinale ha sido para México un territorio de legitimación artística y de diálogo con el cine mundial.