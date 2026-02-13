Michelle Yeoh recibe el Oso de Oro en la Berlinale entre lágrimas

¿Quién es Michelle Yeoh y por qué su legado es tan influyente?

Nacida en Ipoh, Malasia, Yeoh comenzó su carrera en el cine de acción en Hong Kong durante los años ochenta, desafiando estereotipos al realizar muchas de sus propias escenas de riesgo. Su consolidación internacional llegó con títulos como El tigre y el dragón (2000), dirigida por Ang Lee, donde interpretó a la guerrera Yu Shu Lien, un papel que redefinió la figura femenina en el wuxia contemporáneo. Más tarde se integró al universo Bond en El mañana nunca muere (1997), rompiendo el molde de la “chica Bond” tradicional al encarnar a una agente con igual peso narrativo.

La actriz malasia Michelle Yeoh llega a ver "Vengeance". (AP)

En 2023 alcanzó otro punto culminante al ganar el Oscar por Everything Everywhere All at Once, convirtiéndose en la primera mujer asiática en obtener el premio a Mejor Actriz. Ese personaje —Evelyn Wang, una migrante abrumada por la rutina que termina navegando múltiples universos— condensó lo que ha sido su carrera: versatilidad, profundidad emocional y una presencia física imponente que nunca eclipsa su humanidad.

El Oso de Oro Honorífico se suma así a una lista de reconocimientos que no solo celebran talento, sino resiliencia. Michelle Yeoh no es únicamente una estrella global; es una intérprete que abrió camino cuando la representación asiática en el cine occidental era limitada y estereotipada. En Berlín, el aplauso fue también para esa constancia que convirtió a una joven malasia soñadora en una figura esencial del cine contemporáneo.