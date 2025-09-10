Jessica Chastain y Michel Franco estrenan 'Dreams' en México, una colaboración marcada por la complicidad

Más allá de esa chispa inicial, la verdadera fortaleza de la dupla Chastain-Franco está en la manera en que trabajan: casi sin hablar. “Hablamos un poco antes de llegar, pero…”, dice Chastain. Franco completa la idea: “Confío en ella y no quiero estorbar. Creo que muchos directores cometen el error de hablar demasiado”. A lo que la actriz asiente: “Sí. Mucho hablar, poco hacer. Ese no es nuestro lema”.

Este método, que a primera vista parece distante, en realidad revela una complicidad silenciosa. Franco prepara el terreno con conversaciones previas y luego suelta el control en el set; Chastain, por su parte, se sumerge con libertad total en personajes complejos, sin necesidad de indicaciones constantes.

Jessica Chastain y Michel Franco consolidan su segunda colaboración cinematográfica en Dreams. (@weshootmuch. )

Jessica Chastain: entre la oscuridad y la luz

En Dreams, Chastain interpreta a Jennifer, una filántropa estadounidense, mientras que Hernández da vida a Fernando, un bailarín mexicano que busca trascender fronteras. Ambientada entre México y Estados Unidos, la película explora relaciones de poder, migración y tensiones sociales.

“Es innegablemente político porque profundiza en la relación entre ambos países”, reflexionó Chastain en Berlín. “Lo que me gustó es que no busca decir qué está bien y qué está mal, sino provocar la reflexión. Mis personajes nunca son santos: quiero que se sientan humanos, con tropiezos y contradicciones”.

La actriz explicó en entrevista que disfruta sumergirse en personajes complejos y oscuros, siempre buscando un destello de esperanza: “Siempre intento encontrar una luz al final del túnel, pero me encanta explorar la oscuridad de la humanidad. Eso es lo que genera conversación”.