Jessica Chastain y Michel Franco estrenan 'Dreams' en México, una colaboración marcada por la complicidad

Todo comenzó en un descanso durante el rodaje de Memory, su primera colaboración.Michel Franco y Jessica Chastain compartían un almuerzo cuando el cineasta lanzó una idea casi al azar. “Empecé a hablar de la relación íntima entre dos personajes, pero era obvio que también reflejaba el contexto general de la relación mexicoamericana”, recuerda Franco. Apenas terminó la comida, ambos sabían que estaban frente a su siguiente proyecto.
Meses después, aquella conversación se transformó en Dreams, un filme que, tras su paso por la Berlinale y otros festivales, se estrenará en México el próximo 11 de septiembre. La cinta explora las complejidades culturales y políticas entre México y Estados Unidos desde la intimidad de una relación personal.
Más allá de esa chispa inicial, la verdadera fortaleza de la dupla Chastain-Franco está en la manera en que trabajan: casi sin hablar. “Hablamos un poco antes de llegar, pero…”, dice Chastain. Franco completa la idea: “Confío en ella y no quiero estorbar. Creo que muchos directores cometen el error de hablar demasiado”. A lo que la actriz asiente: “Sí. Mucho hablar, poco hacer. Ese no es nuestro lema”.
Este método, que a primera vista parece distante, en realidad revela una complicidad silenciosa. Franco prepara el terreno con conversaciones previas y luego suelta el control en el set; Chastain, por su parte, se sumerge con libertad total en personajes complejos, sin necesidad de indicaciones constantes.
Jessica Chastain: entre la oscuridad y la luz
En Dreams, Chastain interpreta a Jennifer, una filántropa estadounidense, mientras que Hernández da vida a Fernando, un bailarín mexicano que busca trascender fronteras. Ambientada entre México y Estados Unidos, la película explora relaciones de poder, migración y tensiones sociales.
“Es innegablemente político porque profundiza en la relación entre ambos países”, reflexionó Chastain en Berlín. “Lo que me gustó es que no busca decir qué está bien y qué está mal, sino provocar la reflexión. Mis personajes nunca son santos: quiero que se sientan humanos, con tropiezos y contradicciones”.
La actriz explicó en entrevista que disfruta sumergirse en personajes complejos y oscuros, siempre buscando un destello de esperanza: “Siempre intento encontrar una luz al final del túnel, pero me encanta explorar la oscuridad de la humanidad. Eso es lo que genera conversación”.
Michel Franco: historias desde la fragilidad
Para el cineasta, esa disposición de Chastain a arriesgarse es lo que hace posible que proyectos como Dreams cobren vida: “Cuando entendí lo comprometida y dispuesta al riesgo que está, fue más fácil escribir. Todo se construyó desde un espacio de confianza y creatividad compartida”.
Franco también enfatiza que le interesan las personas “destrozadas” porque reflejan la fragilidad del mundo actual: “Los desafíos que enfrentan estos personajes y cómo fracasan tiene una razón: están rotos y se lastiman mutuamente. Ese es el mundo en el que vivimos” .
Dreams consolida la complicidad entre Chastain y Franco, que comenzó con Memory y ahora se proyecta hacia el futuro. “Jessica y yo estamos platicando de filmar otra película juntos. Todavía no hay planes concretos como para platicar públicamente, pero sí” , adelantó el director.
El propio cineasta compara su vínculo con la actriz con las duplas históricas del cine: “Mis directores favoritos, como Buñuel con Silvia Pinal o Bergman con sus actrices recurrentes, lograron relaciones artísticas que trascienden el tiempo. Con Jessica siento que vamos por ese camino”.
Dreams no solo plantea una reflexión sobre las tensiones sociales y políticas entre dos países, sino que también confirma la potencia de una relación creativa que crece desde el silencio, la confianza y la intuición.