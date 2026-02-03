La experiencia de Jacob Elordi durante el rodaje de la adaptación cinematográfica de Cumbres Borrascosas , la icónica novela de Emily Brontë, no fue del todo positiva. En los primeros días de filmación, el actor que interpreta a Heathcliff fue hospitalizado debido a un accidente, lo que marcó un inicio complicado para su participación en la película.
Jacob Elordi revela que fue hospitalizado durante la grabación de 'Cumbres Borrascosas'
La maquillista Siân Miller estaba diseñando las cicatrices falsas de los latigazos que sufre en la espalda Heathcliff, personaje de Jacob Elordi, cuandi bromeó con el actor al respecto.
“Ella me desafió, si Daniel Day-Lewis interpretara a Heathcliff, habría entrado con cicatrices”, comentó Jacob con la directora Emerald Fennel en una entrevista con Esquire el pasado 30 de enero.
“Bueno, me iré el fin de semana a hacerme daño para demostrarte que soy Heathcliff”, le respondió jacob.
Y aunque la idea de irse por ese 'método’ era una broma, Jacob sí terminó sufriendo una lesión fuera de cámara.
"Esa noche me fui a casa y el lugar donde me estaba quedando tenía una ducha de vapor: una perilla de latón de la que salía vapor desde la pared”, contó. “Estaba sentado en el piso de la ducha… como Heathcliff, estaba cubierto de sarna y suciedad, y pensé: ‘No voy a volver a hacer esto; voy a limpiarme bien los pies todas las noches y llegar al trabajo fresco al día siguiente’”, relató.
“Así que fui a limpiarme los pies y me recargué hacia atrás; mi espalda se quemó contra la perilla de vapor”, añadió.
“Me levanté gritando; me destrozó la espalda. Cuando regresé a trabajar el lunes, tenía una quemadura de segundo grado", contó sobre el accidente que lo llevó al hospital.
Emerald Ferrel, directora de cumbres, reacciona al accidemte de Jacob Elordi
El accidente dejó a la Directora preocupada hasta que vio que Jacob estaba bien y no había pasado nada grave.
“Creo que eso fue durante la primera semana de rodaje”, recordó Emerald al dirigirse a Jacob. “Recibí un mensaje de texto de Josey McNamara, el productor, que decía: ‘Jacob está en el hospital’. Obviamente pensé: ‘Dios mío, tuvo un accidente de coche’, y luego me dijo: ‘Se quemó la espalda en la ducha’”.