Isaac Hernández convertirá al Auditorio Nacional en el epicentro mundial de la danza

Isaac Hernández no solo regresa al Auditorio Nacional: vuelve a encender uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera. El próximo 29 de agosto de 2026, la doceava edición de Despertares transformará el recinto en una constelación de talento internacional, con un programa que cruza el ballet clásico, la experimentación contemporánea y la energía urbana en una sola noche.

Con once ediciones a cuestas, la gala se ha consolidado como un punto de encuentro donde México deja de ser espectador y se vuelve protagonista en la conversación global de la danza. Hernández lo ha dicho con claridad: este proyecto es una extensión de su vida artística, una plataforma que apuesta por la excelencia técnica sin perder la emoción humana que hace vibrar al público.

