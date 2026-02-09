Publicidad

Cultura

Isaac Hernández convertirá al Auditorio Nacional en el epicentro mundial de la danza

El bailarín mexicano presenta la doceava edición de “Despertares” con clásicos como Giselle y su esperado debut en Sinatra Suite de Twyla Tharp.
lun 09 febrero 2026 08:08 PM
isaac hernández_.png
El bailarín mexicano Isaac Hernández. (Paulo García / Cortesía. )

Isaac Hernández no solo regresa al Auditorio Nacional: vuelve a encender uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera. El próximo 29 de agosto de 2026, la doceava edición de Despertares transformará el recinto en una constelación de talento internacional, con un programa que cruza el ballet clásico, la experimentación contemporánea y la energía urbana en una sola noche.

Con once ediciones a cuestas, la gala se ha consolidado como un punto de encuentro donde México deja de ser espectador y se vuelve protagonista en la conversación global de la danza. Hernández lo ha dicho con claridad: este proyecto es una extensión de su vida artística, una plataforma que apuesta por la excelencia técnica sin perder la emoción humana que hace vibrar al público.

El programa de 2026 promete una combinación potente: fragmentos de obras icónicas como Carmen, Giselle y Otelo convivirán con propuestas que expanden los límites del movimiento. El momento más simbólico será el debut de Isaac en Sinatra Suite, coreografía creada por Twyla Tharp para Mikhail Baryshnikov. No es una elección menor: se trata de una pieza de alto linaje, exigente y cargada de historia, que coloca al bailarín mexicano en un diálogo directo con una tradición monumental.

GJA01324_WEB.jpg
Issac hernández acompañado por su hermana y productora ejecutiva, Emilia Hernández, así como por Sergio Eguiarte, director de Marketing de Banamex. (Cortesía / Paulo García.)

La gala también abrirá el escenario a artistas que pisan México por primera vez. El checo Kristián Mensa, conocido como Mr. Kriss, llevará su fusión de breakdance, ilustración y danza experimental; el neozelandés Bayley Taps aportará la teatralidad rítmica del tap; y la Yoann Bourgeois Art Company presentará Approach 17. Opening. The unreachable suspension point, esa hipnótica pieza del trampolín y las escaleras que conquistó las redes y que ahora tendrá una escenografía construida en México.

Más que una suma de nombres, Despertares funciona como una declaración: la danza puede dialogar entre disciplinas, generaciones y geografías sin perder rigor. Hernández ha convertido la gala en una experiencia que, en cualquier otro contexto, implicaría viajar por varios países para ver a cada artista en su propio territorio.

GJA02078_WEB.jpg
Isaac Hernández presentó el programa de Despertares 2026. (Cortesía. )

El 29 de agosto, el Auditorio Nacional volverá a ser ese punto de convergencia donde el virtuosismo técnico se encuentra con el riesgo creativo. Y en el centro, Isaac Hernández reafirma algo que ya es evidente: la danza mexicana no solo está a la altura del mundo, está marcando su propio pulso.

