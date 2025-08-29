Jessica Chastain e Isaac Hernández: así fue su primer encuentro para ‘Dreams’

El inicio inesperado entre Jessica Chastain e Isaac Hernández

Franco, fiel a su estilo, le pidió paciencia: “Confía en mí, confía en mí”. El tiempo le daría la razón: “En nuestro primer día de rodaje juntos no era tímido. Era muy duro. Había una escena en la que estábamos peleando y él fue muy fuerte conmigo, y pensé: ‘Es perfecto’. Es muy talentoso, súper fuerte y muy amable a la vez” .

Michel Franco, Jessica Chastain e Isaac Hernández durante la premier de Dreams en México. (Cortesía. )

Por su parte, Isaac Hernández recuerda aquel desayuno como un momento breve, pero decisivo: “Hicimos la introducción básica, hablamos un poquito de lo que estábamos buscando para los personajes, pero interactuamos muy poco a lo largo del rodaje. Nos conocimos muy poquito personalmente y eso fue muy importante porque nos pudimos enfocar muy bien en la dinámica y en la relación de los personajes” .

El bailarín, considerado una de las grandes figuras del ballet internacional, recordó que la primera escena juntos fue clave: “Era una escena en un clóset, muy claustrofóbica. Michelle le daba dirección a ella, a mí me daba la dirección opuesta y encontramos una energía, una dinámica que después vimos y dijimos: ‘Creo que va a funcionar’” .

