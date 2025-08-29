Jessica Chastain e Isaac Hernández: así fue su primer encuentro para ‘Dreams’

El primer encuentro entre Jessica Chastain e Isaac Hernández, protagonistas de Dream, la nueva película de Michel Franco, ocurrió en un desayuno en San Francisco, apenas un par de días antes de iniciar el rodaje. Aunque parecía un inicio prometedor, para la actriz estadounidense la impresión fue desconcertante.
“Nos sentamos a desayunar; éramos Michel, Isaac y yo. Isaac era muy tímido. Me dio mucho miedo… Llamé a Michel justo después de nuestra reunión y le dije: ‘Creo que hay un error. No estoy segura de que esto vaya a funcionar. Esta película es muy intensa, violenta y fuerte, y tengo una energía muy fuerte, así que no estoy segura’”, contó Chastain.