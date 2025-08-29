Publicidad

Cultura

Jessica Chastain e Isaac Hernández: así fue su primer encuentro para ‘Dreams’

Jessica Chastain e Isaac Hernández: Un desayuno lleno de dudas y una escena llena de intención, así nació la complicidad entre la ganadora del Oscar y el celebrado bailarín mexicano.
vie 29 agosto 2025 08:20 AM
Jessica Chastain e Isaac Hernández protagonizan la cinta Dreams de Michel Franco.
El primer encuentro entre Jessica Chastain e Isaac Hernández, protagonistas de Dream, la nueva película de Michel Franco, ocurrió en un desayuno en San Francisco, apenas un par de días antes de iniciar el rodaje. Aunque parecía un inicio prometedor, para la actriz estadounidense la impresión fue desconcertante.

“Nos sentamos a desayunar; éramos Michel, Isaac y yo. Isaac era muy tímido. Me dio mucho miedo… Llamé a Michel justo después de nuestra reunión y le dije: ‘Creo que hay un error. No estoy segura de que esto vaya a funcionar. Esta película es muy intensa, violenta y fuerte, y tengo una energía muy fuerte, así que no estoy segura’”, contó Chastain.

El inicio inesperado entre Jessica Chastain e Isaac Hernández

Franco, fiel a su estilo, le pidió paciencia: “Confía en mí, confía en mí”. El tiempo le daría la razón: “En nuestro primer día de rodaje juntos no era tímido. Era muy duro. Había una escena en la que estábamos peleando y él fue muy fuerte conmigo, y pensé: ‘Es perfecto’. Es muy talentoso, súper fuerte y muy amable a la vez” .

Michel Franco, Jessica Chastain e Isaac Hernández durante la premier de Dreams en México.
Por su parte, Isaac Hernández recuerda aquel desayuno como un momento breve, pero decisivo: “Hicimos la introducción básica, hablamos un poquito de lo que estábamos buscando para los personajes, pero interactuamos muy poco a lo largo del rodaje. Nos conocimos muy poquito personalmente y eso fue muy importante porque nos pudimos enfocar muy bien en la dinámica y en la relación de los personajes” .

El bailarín, considerado una de las grandes figuras del ballet internacional, recordó que la primera escena juntos fue clave: “Era una escena en un clóset, muy claustrofóbica. Michelle le daba dirección a ella, a mí me daba la dirección opuesta y encontramos una energía, una dinámica que después vimos y dijimos: ‘Creo que va a funcionar’” .

Dreams

de Michel Franco, un trabajo en conjunto

Lo curioso es que, durante el rodaje, ambos apenas convivieron fuera de cámara. “Lo curioso es que no hablamos hasta después de terminar la película… nunca salimos juntos. Al final me dijo que tenía demasiado miedo de hablar conmigo porque temía que si me hablaba no sería un buen actor. Así que nos evitamos durante el rodaje y desde entonces nos hemos hecho buenos amigos”, reveló Chastain .

Jessica Chastain e Isaac Hernández en el filme Dreams.
Hernández coincide en que esa distancia alimentó la química: “Es una actriz muy generosa, es como bailar con una gran bailarina porque no te impone absolutamente nada. Muchas escenas eran improvisadas, como cuando estamos atrás en el lago o en el bar. Creo que logramos esa química por la generosidad de ella” .

Una dupla inesperada para Michel Franco

Con Dream, Michel Franco vuelve a reunir a Jessica Chastain, con quien ya había trabajado, y apuesta por Isaac Hernández en su tercera incursión en la actuación. La cinta, estrenada en la Berlinale, llegará a los cines mexicanos a partir del próximo 11 de septiembre.

