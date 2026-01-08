¡Que calor! Alberto Guerra y Madonna son los nuevos embajadores de la fragancia The One de Dolce&Gabbana, que cumple 20 años desde su lanzamiento al mercado. Este dúo dinámico protagoniza una campaña llena de seducción y elegancia, donde el perfume acompaña la química entre el actor cubano y la cantante americana. Aunque no es la primera vez que salen juntos, este par es inolvidable y más cuando se trata de ser imagen de una fragancia tan memorable .
Alberto Guerra y Madonna juntos otra vez: protagonizan la campaña 'The One' de Dolce&Gabbana
Alberto Guerra y Madonna forman una dupla que no falla y la marca italiana lo sabe. Desde que salieron las primeras imágenes del actor en el escenario durante la gira de la cantante, han estado bajo el radar por su química y buena amistad. El actor cubano y la cantante continúan con un legado de embajadores del perfume como Matthew McConaughey y Scarlett Johansson, Emilia Clark y Kit Harington.
En el video de campaña, dirigido por Mert Alas, ambos comparten cámara con el sello característico de Dolce&Gabbana: romanticismo, sensualidad y mucha seducción. Con piezas lenceras, trajes hechos a la medida y joyería, nos llevan a un viaje sensorial y olfativo, donde las notas de la fragancia se traducen a la pantalla.
The One, la fragancia más seductora
Hay aromas que se vuelven íconos por romper el estereotipo de lo habitual, y eso es lo que pasó con el perfume de Dolce&Gabbana en su lanzamiento de 2006, donde la fragancia se convirtió en un sinónimo de sensualidad y carácter. En su vigésimo aniversario, The One dio un giro gracias a Quentin Bisch y Jean-Cristophe Heráult, las narices detrás de la fragancia, que respetaron las notas originales pero con un twist más moderno.
The One Intense es el perfume para mujer con aires florales y amaderados, fusionadas con notas de mandarina y grosella, para un aroma intenso e inolvidable. La versión masculina, The One for Men, contiene las notas originales pero con un aire más sensual, al combinar la pimienta negra, nuez moscada y naranja, con un olor ahumado a tabaco. Ambas fragancias son intensas y se sienten frescas en la piel, son perfectas para la noche.