Alberto Guerra y Madonna juntos otra vez: protagonizan la campaña 'The One' de Dolce&Gabbana

Alberto Guerra y Madonna juntos otra vez

Alberto Guerra y Madonna forman una dupla que no falla y la marca italiana lo sabe. Desde que salieron las primeras imágenes del actor en el escenario durante la gira de la cantante, han estado bajo el radar por su química y buena amistad. El actor cubano y la cantante continúan con un legado de embajadores del perfume como Matthew McConaughey y Scarlett Johansson, Emilia Clark y Kit Harington.

En el video de campaña, dirigido por Mert Alas, ambos comparten cámara con el sello característico de Dolce&Gabbana: romanticismo, sensualidad y mucha seducción. Con piezas lenceras, trajes hechos a la medida y joyería, nos llevan a un viaje sensorial y olfativo, donde las notas de la fragancia se traducen a la pantalla.