Alberto Guerra celebra su cumpleaños con una romántica escapada a Nueva York junto a Zuria Vega

Alberto Guerra celebra su cumpleaños junto a Zuria Vega en Nueva York

Las fotografías reflejan la complicidad y el cariño que existe entre Alberto Guerra y Zuria Vega , quienes el pasado mes cumplieron 11 años de matrimonio, así que aprovecharon la ocasión para celebrar tanto el cumpleaños del actor como su relación, considerada una de las más sólidas del espectáculo.

Alberto Guerra y Zuria Vega (Instagram)

Las publicaciones no tardaron en generar reacciones entre sus seguidores, quienes les enviaron mensajes de felicitación y destacaron la química que mantienen tras varios años de matrimonio.

“¡Nuevayol!”, escribió el actor en su cuenta de Instagram, donde también reveló el motivo del viaje: “¡Feliz Navidad para ti y feliz cumpleaños para mis 43!”, se lee en otra parte del mensaje. Para la portada del álbum, Alberto Guerra eligió una fotografía junto a su esposa en Central Park, rodeados por un paisaje cubierto de nieve.

Alberto Guerra y Zuria Vega (Instagram)

Durante este viaje en pareja, además de compartir momentos románticos, Zuria Vega y Alberto Guerra aprovecharon para disfrutar de la gastronomía y la cultura de la ciudad. Entre sus planes visitaron el MoMA (Museo de Arte Moderno), donde recorrieron la exposición When I Don’t Sleep, I Dream, del pintor cubano Wifredo Lam, quien presenta por primera vez en Estados Unidos una muestra que reúne más de 130 obras de su característico estilo surrealista.