Alberto Guerra celebra su cumpleaños con una romántica escapada a Nueva York junto a Zuria Vega

A pocos días de haber cumplido 43 años, Alberto Guerra celebró esta etapa de su vida con un viaje en pareja junto a su esposa, Zuria Vega. La pareja eligió Nueva York como destino para disfrutar de una escapada romántica, la cual coincidió con un paisaje invernal cubierto de nieve.
A través de sus redes sociales, el matrimonio compartió con sus seguidores algunas de las imágenes más especiales de su viaje, en las que se les puede ver recorriendo las calles disfrutando de su arquitectura y del ambiente invernal que caracteriza la ciudad en esta temporada.
Publicidad
Alberto Guerra celebra su cumpleaños junto a Zuria Vega en Nueva York
Las fotografías reflejan la complicidad y el cariño que existe entre Alberto Guerra y Zuria Vega, quienes el pasado mes cumplieron 11 años de matrimonio, así que aprovecharon la ocasión para celebrar tanto el cumpleaños del actor como su relación, considerada una de las más sólidas del espectáculo.
Las publicaciones no tardaron en generar reacciones entre sus seguidores, quienes les enviaron mensajes de felicitación y destacaron la química que mantienen tras varios años de matrimonio.
“¡Nuevayol!”, escribió el actor en su cuenta de Instagram, donde también reveló el motivo del viaje: “¡Feliz Navidad para ti y feliz cumpleaños para mis 43!”, se lee en otra parte del mensaje. Para la portada del álbum, Alberto Guerra eligió una fotografía junto a su esposa en Central Park, rodeados por un paisaje cubierto de nieve.
Durante este viaje en pareja, además de compartir momentos románticos, Zuria Vega y Alberto Guerra aprovecharon para disfrutar de la gastronomía y la cultura de la ciudad. Entre sus planes visitaron el MoMA (Museo de Arte Moderno), donde recorrieron la exposición When I Don’t Sleep, I Dream, del pintor cubano Wifredo Lam, quien presenta por primera vez en Estados Unidos una muestra que reúne más de 130 obras de su característico estilo surrealista.
Publicidad
Alberto Guerra celebra su cumpleaños con Zuria Vega con una cena para dos
Fieles a su pasión por el teatro,Alberto Guerra y Zuria Vega aprovecharon su visita a Nueva York para disfrutar de la obra Waiting for Godot, producción que marcó el debut de Keanu Reeves en los escenarios de Broadway, tal como el actor compartió en sus redes sociales.
Para celebrar los 43 años del actor, la pareja disfrutó de una romántica cena para dos, en la que Alberto apagó la velita de su crème brûlée mientras Zuria le cantaba “Las Mañanitas”.
“Me llevé a mi Oso favo a celebrar sus 40s”, escribió Zuria, quien recientemente contó que para que su relación funcione procuran no pasar más de dos meses separados, ya que ambos viajan mucho debido a sus compromisos de trabajo.
"El amor es algo de todos los días, si a mi me preguntas con qué palabras describiría el matrimonio, sería voluntad, de elegirse y quererse todos los días", compartió la actriz durante una reciente encuentro con los medios, donde además adelantó que después de sus vacaciones en pareja, se tomarán unas con sus hijos, Lúa y Luka, en la playa.