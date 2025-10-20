Estos son los ganadores de la edición 23 del Festival Internacional de Cine de Morelia

La edición 23 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) cerró con una ceremonia llena de emoción, aplausos y reconocimiento para lo mejor del cine mexicano e internacional. El evento, que tuvo lugar en el emblemático Teatro Melchor Ocampo, reunió a cineastas, actores y creadores que celebraron la diversidad y vitalidad de la cinematografía nacional.

La actriz Marimar Vega fungió como maestra de ceremonias, aportando elegancia y carisma a una noche que combinó humor, emoción y un sentido de comunidad cinematográfica. Su conducción dio ritmo a una gala que mantuvo al público entre risas y ovaciones mientras se revelaban los nombres de los ganadores.

