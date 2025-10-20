Publicidad

Cultura

Estos son los ganadores de la edición 23 del Festival Internacional de Cine de Morelia

Descubre la lista completa de ganadores del Festival Internacional de Cine de Morelia 2025: lo mejor del cine mexicano, con Marimar Vega como maestra de ceremonias.
lun 20 octubre 2025 11:00 PM
Ganadores Juntos.jpeg
Ganadores del FICM. (Cortesía. )

La edición 23 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) cerró con una ceremonia llena de emoción, aplausos y reconocimiento para lo mejor del cine mexicano e internacional. El evento, que tuvo lugar en el emblemático Teatro Melchor Ocampo, reunió a cineastas, actores y creadores que celebraron la diversidad y vitalidad de la cinematografía nacional.

La actriz Marimar Vega fungió como maestra de ceremonias, aportando elegancia y carisma a una noche que combinó humor, emoción y un sentido de comunidad cinematográfica. Su conducción dio ritmo a una gala que mantuvo al público entre risas y ovaciones mientras se revelaban los nombres de los ganadores.

Entre los triunfadores más destacados:

  • Mejor Largometraje Mexicano de Ficción: La Reserva de Pablo Pérez Lombardini.
Ganadores 5-8.jpeg
Pablo Pérez Lombardi.

  • Mejor Dirección: Pablo Pérez Lombardini por La Reserva.

  • Mejor Actriz: Carolina Guzmán por La Reserva.

  • Mejor Actor: Víctor Miguel Prieto y Osvaldo Sánchez por En El Camino.
Ganadores 5-6.jpeg
Víctor Manuel Prieto. (Cortesía. )

  • Mejor Largometraje Documental Mexicano: Llamarse Olimpia, dirigida por Indira Cato.
Ganadores 3-6_1.jpeg
Indira Cato. (Cortesía. )

  • Premio del Público al Largometraje Mexicano de Ficción: Vainilla, de Mayra Hermosillo.
Ganadores 4.jpeg
Mayra Vatalla. (Cortesía. )

  • Premio del Público al Largometraje Internacional: Nueva ola francesa, de Richard Linklater.
Además de su competencia oficial, presentó secciones paralelas, retrospectivas y programas de impulso a nuevos talentos, como Impulso Morelia. La edición 23 confirmó que Morelia sigue siendo el punto de encuentro entre tradición, industria y experimentación cinematográfica.

Por su parte, el panel internacional de expertos de Impulso Morelia 11 compuesto por Ava Cahen, Cristian Calónico, Benjamín Domenech, Cédric Succivalli y Alberto Valverde, otorgó los reconocimientos a los proyectos en postproducción que participaron en la décima primera edición de Impulso Morelia.

