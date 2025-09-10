Patricio José abre la conversación sobre salud mental con la obra de teatro ‘Mientras me como el mundo’

Mientras me como al mundo

, una obra que toca fibras profundas

La puesta en escena narra la historia de un personaje que enfrenta un vacío personal a través de la comida, y que conecta directamente con las experiencias de Patricio. Desde niño, confiesa, tuvo problemas con la forma en que se veía y cómo era percibido: “Yo de chiquito era gordito, chaparrito, me cambié seis veces de escuela y nunca tuve un grupo de amigos. Recuerdo que me encerraba los viernes, pedía pizza y refresco, veía series y películas. En realidad estaba en una depresión clínica y no lo sabía”.

Cortesía.

Ese vínculo íntimo con el texto le permitió darle una fuerza particular a su interpretación: “Esta no es mi historia, pero se parece mucho a la mía. Si yo lo estoy viviendo así, estoy seguro de que muchísimas personas más tienen una historia similar”.

Trastornos alimenticios: una conversación pendiente en lo masculino

Uno de los aportes más relevantes de Mientras me como el mundo es visibilizar los trastornos de conducta alimentaria desde la voz de un hombre. “Lo que queremos es que la gente empiece a hablar de un problema que no distingue género. Los trastornos alimenticios están enfocados en lo femenino, pero también afectan a los hombres. Es una enfermedad que no distingue ni género, ni orientación sexual, ni identidad”.