Patricio José abre la conversación sobre salud mental con la obra de teatro ‘Mientras me como el mundo’

El actor y productor Patricio José vive un momento especial en su carrera con Mientras me como el mundo, obra que presenta en el Foro Lucerna en su segunda temporada. El proyecto, que él mismo decidió producir al leer el texto a principios de 2025, lo ha colocado en un territorio artístico desafiante: “Me pone en un lugar muy incómodo, de mucho miedo, de vértigo. Esta no es mi historia, pero se parece mucho a la mía y creo que se tiene que contar”.
Para Patricio, cada función comienza mucho antes de que se levante el telón. Los nervios lo acompañan desde que llega al teatro, aunque ha aprendido a convertirlos en parte de su proceso. “Por lo general me pongo a platicar con la gente porque soy muy platicador, pero cuando falta una hora me concentro: escucho música, tengo una playlist que me ayuda a entrar en el sentimiento y la emoción que necesito. Siempre escucho a Guitarricadelafuente antes de entrar a escena”.