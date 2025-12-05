Publicidad

El cine más allá de la pantalla: los momentos imperdibles del Festival de Los Cabos

La 13ª edición del FICLosCabos llega con un programa que expande el cine más allá de la pantalla: conciertos inmersivos, arte digital, homenaje a Eugenio Caballero y una agenda que celebra nuevas voces del cine.
vie 05 diciembre 2025 02:19 PM
los-cabos.jpg
Festival de Cine de Los Cabos 2025: música en vivo, arte digital y cine frente al mar
 (Miguel Ortega / Cortesía. )

El Festival Internacional de Cine de Los Cabos regresa del 10 al 14 de diciembre de 2025 con su 13ª edición, con una propuesta que cruzará el cine cine con música y arte contemporáneo bajo la narrativa #BeyondTheScreen, donde las películas dejan de ser solo proyecciones para convertirse en experiencias vivenciales. Puerto Los Cabos se transformará en un campus cultural frente al Mar de Cortés, con programación que celebra el poder creativo de la región y su conexión con la escena internacional.

Este año, uno de los momentos más esperados será La Nube en el Jardín, un documental protagonizado por Ed Maverick y filmado en la Sala Nezahualcóyotl, que tendrá una función espectacular en una mega pantalla al aire libre en Crania. La proyección incluirá música en vivo del artista y una conversación íntima sobre su proceso creativo y la manera en que su música se conecta con el territorio que habita.

Otra de las experiencias imperdibles será Depeche Mode: M, el nuevo documental de Fernando Frías (Ya no estoy aquí), filmado durante la gira Memento Mori y concebido como una meditación visual sobre la mortalidad, la devoción y el lugar de la música como lenguaje universal. Con la estética de Anton Corbijn y la mirada poética de Frías, la cinta promete ser uno de los eventos más especiales del festival.

MO_09367.jpg
Todo está listo para El Festival Internacional de Cine de Los Cabos. (Miguel Ortega / Cortesía. )

El festival también cruzará fronteras entre arte y tecnología con la artista mexicana Tania Reza, quien presentará Personas haciendo cosas, una instalación audiovisual en tiempo real que convierte gestos cotidianos en obra visual. Ganadora del Premio Nacional de Arte Joven, Reza es una de las voces más interesantes del arte digital en México, y su pieza representa el espíritu de un festival que expande las miradas y los lenguajes.

En su programación cinematográfica, el FICLosCabos celebrará al diseñador de producción ganador del Oscar Eugenio Caballero, con una Masterclass exclusiva, donde compartirá su visión creativa junto a una proyección inmersiva bajo el cielo del desierto. La actividad será la clausura oficial del festival y reunirá a la comunidad cinematográfica, aliados y creadores en una velada junto al Ganzo Collective, ensamble residente del Hotel El Ganzo.

Asimismo, el festival impulsará el futuro del cine mexicano con un Panel de Cineastas Emergentes, moderado por el director David Zonana, con talento como Adolfo Margulis, Gerardo Coello Escalante y Ximena Lamadrid, quienes compartirán su visión sobre nuevas narrativas, lenguajes y formas de creación. La programación continúa con Sinfonía Oceánica, obra multisensorial del cineasta de National Geographic Andy Mann, que une imágenes submarinas con música original inspirada en los cantos de las ballenas.

MO_09283.jpg
Ximena Lamdrid será parte de los invitados especiales al Festival Internacional de Cine de Los Cabos (Cortesía. )

Los boletos ya están disponibles en ficloscabos.org, con precio especial de preventa. Aquí, cada función es una invitación a vivir el cine desde nuevas perspectivas, en un festival donde el mar, el desierto, la tecnología, el territorio y la comunidad se encuentran para hacer del cine una experiencia transformadora.

