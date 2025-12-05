El cine más allá de la pantalla: los momentos imperdibles del Festival de Los Cabos

Otra de las experiencias imperdibles será Depeche Mode: M, el nuevo documental de Fernando Frías (Ya no estoy aquí), filmado durante la gira Memento Mori y concebido como una meditación visual sobre la mortalidad, la devoción y el lugar de la música como lenguaje universal. Con la estética de Anton Corbijn y la mirada poética de Frías, la cinta promete ser uno de los eventos más especiales del festival.

Todo está listo para El Festival Internacional de Cine de Los Cabos. (Miguel Ortega / Cortesía. )

El festival también cruzará fronteras entre arte y tecnología con la artista mexicana Tania Reza, quien presentará Personas haciendo cosas, una instalación audiovisual en tiempo real que convierte gestos cotidianos en obra visual. Ganadora del Premio Nacional de Arte Joven, Reza es una de las voces más interesantes del arte digital en México, y su pieza representa el espíritu de un festival que expande las miradas y los lenguajes.

En su programación cinematográfica, el FICLosCabos celebrará al diseñador de producción ganador del Oscar Eugenio Caballero, con una Masterclass exclusiva, donde compartirá su visión creativa junto a una proyección inmersiva bajo el cielo del desierto. La actividad será la clausura oficial del festival y reunirá a la comunidad cinematográfica, aliados y creadores en una velada junto al Ganzo Collective, ensamble residente del Hotel El Ganzo.

