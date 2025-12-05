El cine más allá de la pantalla: los momentos imperdibles del Festival de Los Cabos

El Festival Internacional de Cine de Los Cabos regresa del 10 al 14 de diciembre de 2025 con su 13ª edición, con una propuesta que cruzará el cine cine con música y arte contemporáneo bajo la narrativa #BeyondTheScreen, donde las películas dejan de ser solo proyecciones para convertirse en experiencias vivenciales. Puerto Los Cabos se transformará en un campus cultural frente al Mar de Cortés, con programación que celebra el poder creativo de la región y su conexión con la escena internacional.
Este año, uno de los momentos más esperados será La Nube en el Jardín, un documental protagonizado por Ed Maverick y filmado en la Sala Nezahualcóyotl, que tendrá una función espectacular en una mega pantalla al aire libre en Crania. La proyección incluirá música en vivo del artista y una conversación íntima sobre su proceso creativo y la manera en que su música se conecta con el territorio que habita.