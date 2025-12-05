Martín Saracho: “Expresar lo que siento me salvó”: La salud mental detrás de su personaje en "Yellow"

Richie —su personaje— es un corredor con la mirada fija, el cuerpo tenso y la mente al borde de un precipicio emocional. Una cara neutra para narrar una tormenta interna. “La parte psicológica era bastante compleja… el no sonreír de más, no gesticular de más. Me parecía un reto muy interesante” explica.

Martín Saracho en un fotograma de la serie Yellow. (Vicente Pouso)

Encuentra a Richie en un punto donde la salud mental se convierte en eje narrativo: depresión, culpa, silencios que pesan toneladas. “Me fue muy fácil identificarme… mentiría cualquiera diciendo que no ha atravesado momentos difíciles” dice. Su método fue íntimo: ir al pasado para comprender la herida del personaje, pero sin habitarla. “No para torturarte… sino para entenderlo”.

¿De qué va Yellow?

Yellow es una serie creada por Sofía, a quien Saracho describe como “esta mente detrás de Yellow” y cuya mirada fresca combina comedia, animación y drama psicológico. La historia sigue a un grupo de personajes atravesados por el duelo, la depresión y el intento cotidiano por rearmar sus vidas. En el elenco destacan Tessa, Selene, y Martín, formando un triángulo emocional donde cada quien vibra en frecuencias distintas: ellas chispeantes, él contenido. “Fue difícil no contagiarme… ponía una barrera para no sintonizarme a su frecuencia” recuerda.

La serie está marcada por una idea clave: el machismo también enferma. Lo dice sin dramatismo, como quien comprende una verdad a destiempo: “Los hombres no tenemos derecho a expresarnos… nos han impuesto ser siempre fuertes”. En ese espejo, Richie se rompe: el hombre exitoso que “estaba en la cima” y de pronto cae sin palabras. La ficción le deja una lección personal: “Prefiero expresar lo que siento aunque en este momento me esté doliendo”.