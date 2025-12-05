Martín Saracho: “Expresar lo que siento me salvó”: La salud mental detrás de su personaje en "Yellow"
Martín Saracho habla de su papel en Yellow, la nueva serie de HBO Max. Desde el reto emocional del personaje hasta el peso del machismo sobre la salud mental, el actor comparte su proceso y aprendizajes.
Martín Saracho se conecta a la entrevista desde casa, con el cuerpo exhausto por un resfriado y la emoción viva de un estreno. “Estoy un poco enfermo, pero estoy bien, estoy emocionado de andar haciendo la promo de Yellow” comparte con una honestidad que anticipa por dónde irá la conversación: la vulnerabilidad como punto de partida, dentro y fuera de la pantalla.
La historia de Yellow llegó a su vida como llegan las cosas importantes: sin aviso. Un casting, un callback, el papel. Leyó dos escenas y algo se movió. “Me fascinó… cómo había personajes tan complejos en dos escenas tan fáciles de entender… y también el tono de la serie” recuerda. Le atrajo la dualidad: una comedia luminosa que, sin imposturas, habla del dolor real.
Publicidad
Richie —su personaje— es un corredor con la mirada fija, el cuerpo tenso y la mente al borde de un precipicio emocional. Una cara neutra para narrar una tormenta interna. “La parte psicológica era bastante compleja… el no sonreír de más, no gesticular de más. Me parecía un reto muy interesante” explica.
Encuentra a Richie en un punto donde la salud mental se convierte en eje narrativo: depresión, culpa, silencios que pesan toneladas. “Me fue muy fácil identificarme… mentiría cualquiera diciendo que no ha atravesado momentos difíciles” dice. Su método fue íntimo: ir al pasado para comprender la herida del personaje, pero sin habitarla. “No para torturarte… sino para entenderlo”.
¿De qué va Yellow?
Yellow es una serie creada por Sofía, a quien Saracho describe como “esta mente detrás de Yellow” y cuya mirada fresca combina comedia, animación y drama psicológico. La historia sigue a un grupo de personajes atravesados por el duelo, la depresión y el intento cotidiano por rearmar sus vidas. En el elenco destacan Tessa, Selene, y Martín, formando un triángulo emocional donde cada quien vibra en frecuencias distintas: ellas chispeantes, él contenido. “Fue difícil no contagiarme… ponía una barrera para no sintonizarme a su frecuencia” recuerda.
La serie está marcada por una idea clave: el machismo también enferma. Lo dice sin dramatismo, como quien comprende una verdad a destiempo: “Los hombres no tenemos derecho a expresarnos… nos han impuesto ser siempre fuertes”. En ese espejo, Richie se rompe: el hombre exitoso que “estaba en la cima” y de pronto cae sin palabras. La ficción le deja una lección personal: “Prefiero expresar lo que siento aunque en este momento me esté doliendo”.
Publicidad
¿Quién es Martín Saracho?
Martín Saracho es uno de los actores jóvenes más interesantes de su generación. Formado en teatro y televisión, ha trabajado en producciones que exploran distintos registros emocionales: desde personajes cercanos al drama social hasta papeles donde investiga diagnósticos como el autismo o el duelo. Para él, los personajes llegan con propósito: “Soy fiel creyente de que los personajes te eligen para enseñarte cosas”. En Yellow aprendió a mirar de frente la depresión y a nombrarla.
El proyecto se grabó en el verano de 2022, vivió una pausa inesperada cuando su plataforma original cerró, y ahora encuentra hogar en HBO Max. Él no pelea con el tiempo ni con la incertidumbre: aprendió a soltar. “Por salud mental trato de despedirme… echarle la bendición y que sea lo que tenga que ser” dice. Hoy, la serie ya está en el mundo y Richie lo acompaña de forma invisible: le enseñó a hablar, a pedir ayuda, a no cargar solo. A veces el valor es tan simple como decir: “Me duele”.