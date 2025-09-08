Angelina Jolie recuerda la importante lección que le dejó su mamá durante su lucha contra el cáncer

Angelina Jolie habla del cáncer de su mamá en el estreno de su película 'Couture'

Durante una sesión de preguntas y respuestas con el público tras el estreno de su nueva película Couture en el Festival Internacional de Cine de Toronto, Angelina Jolie tuvo una respuesta emotiva cuando se le pidió si podía compartir un mensaje para las personas que han perdido a alguien a causa del cáncer.

Angelina Jolie (Getty Images)

Una persona entre el público dijo que recientemente había perdido a un amigo a causa de la enfermedad y le preguntó a la actriz cuál sería el mensaje de esperanza que podría darle a aquellos que continúan en la lucha.

Jolie hizo una pausa, se tapó la boca con la mano mientras pensaba su respuesta, antes de responder. "Siento mucho su pérdida", dijo mientras se secaba las lágrimas.

"Creo que diré algo que recuerdo que mi madre decía cuando tenía cáncer. Me dijo una vez que habíamos cenado que la gente le preguntaba cómo se sentía, y ella dijo: 'Todo el mundo me pregunta sobre el cáncer'", declaró la intérprete frente a toda le gente que se reunió en el Teatro Princesa de Gales, donde estuvo acompañada de sus coprotagonistas Ella Rumpf y Anyier Anei y la directora Alice Winocour.

"Así que yo diría, si conoces a alguien que esté pasando por algo, pregúntale también sobre todo lo demás en su vida, ¿sabes? Es una persona completa y sigue viva", recalcó.