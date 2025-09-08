Angelina Jolie recuerda la importante lección que le dejó su mamá durante su lucha contra el cáncer

Angelina Jolie vivió un momento muy conmovedor al recordar a su mamá, la actriz estadounidense Marcheline Bertrand, quien murió el 27 de enero de 2007 a los 56 años, tras una larga batalla contra el cáncer de ovarios.
La actriz se encuentra en plena promoción de su nueva película Couture en el Festival Internacional de Cine de Toronto. En la cinta escrita y dirigida por Alice Winocour interpreta a Maxine, una directora de cine contratada para hacer un video para un evento de La Semana de la moda de París en medio de un diagnóstico de cáncer de mama y un divorcio.
Angelina Jolie habla del cáncer de su mamá en el estreno de su película 'Couture'
Durante una sesión de preguntas y respuestas con el público tras el estreno de su nueva película Couture en el Festival Internacional de Cine de Toronto, Angelina Jolie tuvo una respuesta emotiva cuando se le pidió si podía compartir un mensaje para las personas que han perdido a alguien a causa del cáncer.
Una persona entre el público dijo que recientemente había perdido a un amigo a causa de la enfermedad y le preguntó a la actriz cuál sería el mensaje de esperanza que podría darle a aquellos que continúan en la lucha.
Jolie hizo una pausa, se tapó la boca con la mano mientras pensaba su respuesta, antes de responder. "Siento mucho su pérdida", dijo mientras se secaba las lágrimas.
"Creo que diré algo que recuerdo que mi madre decía cuando tenía cáncer. Me dijo una vez que habíamos cenado que la gente le preguntaba cómo se sentía, y ella dijo: 'Todo el mundo me pregunta sobre el cáncer'", declaró la intérprete frente a toda le gente que se reunió en el Teatro Princesa de Gales, donde estuvo acompañada de sus coprotagonistas Ella Rumpf y Anyier Anei y la directora Alice Winocour.
"Así que yo diría, si conoces a alguien que esté pasando por algo, pregúntale también sobre todo lo demás en su vida, ¿sabes? Es una persona completa y sigue viva", recalcó.
Angelina Jolie encontró una conexión con Maxine, su personaje en 'Couture'
Después de recibir varios segundos de aplausos, Winocour comentó que, aunque la película habla sobre el diagnóstico de cáncer de la protagonista, también trata sobre la vida. "Realmente no queríamos reprimirlos con el cáncer, todo lo contrario", declaró, para luego recalcar que su guión también trata sobre el espíritu de la supervivencia.
La cineasta también reconoció que Angelina Jolie "inmediatamente encontró una conexión personal con la película por razones que conocemos, ya que su madre y su abuela murieron de cáncer de mama": “Ella también tenía una conexión en su carne con esta historia ya que se sometió a una doble mastectomía para escapar de su destino familiar”, dijo.
En 2013, Angelina Jolie anunció que se había sometido a una doble mastectomía preventiva tras descubrir, mediante pruebas genéticas, que tenía un alto riesgo de desarrollar cáncer de mama.
Los estudios detectaron que tenía un 87% de probabilidad de padecer cáncer de mama y un 50% de cáncer de ovario. En su artículo publicado en The New York Times, titulado “Mi elección médica”, la actriz explicó que la cirugía redujo su riesgo de desarrollar cáncer de mama a menos del 5%.