Fernanda Castillo: “Quiero un mundo donde mi hijo aprenda a proteger a los más vulnerables”

El mensaje detrás de la campaña

La campaña de PETA, fotografiada por Christopher Esqueda, utiliza un poderoso paralelismo entre la maternidad humana y la animal. Castillo enfatiza que todas las madres —humanas o animales— sienten lo mismo cuando se separa a sus hijos.

“Cuando quitamos esa barrera de ‘ellos son animales y nosotros personas’, la conexión es inmediata. Todas las familias al ser desmembradas sufren. Me gusta que esta campaña busque la empatía desde ahí”, expresó .

La actriz también recordó cómo en su infancia era común visitar delfinarios sin cuestionar lo que implicaba. “Mi generación fue llevada a estos lugares sin saber que estaba mal. Hoy sabemos que los delfines viven en albercas diminutas y que mantenerlos en cautiverio es lastimarlos. Tenemos que desaprender y enseñar a nuestros hijos que explotar animales por diversión no está bien”.

Fernanda Castillo protagoniza la nueva campaña de Peta para latinoamerica. (Cortesía. )

Responsabilidad y activismo

Más allá de PETA, Fernanda Castillo apoya a diversas fundaciones como FAN, que trabaja en la prevención del suicidio, Lan, que apoya a mujeres privadas de su libertad, y Casa Refugiados, un espacio que acompaña a personas en movilidad forzada.

“Hoy más que nunca estoy consciente de que vivimos en un mundo deshumanizado. Como mamá y como ciudadana quiero hacer todo lo que pueda para cambiarlo. Los artistas debemos ser agentes de cambio, no permanecer callados para no incomodar”, afirmó.

