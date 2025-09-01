Fernanda Castillo: “Quiero un mundo donde mi hijo aprenda a proteger a los más vulnerables”
La actriz Fernanda Castillo es la nueva imagen de PETA Latinoamérica. En entrevista habla sobre su responsabilidad social como figura pública, la campaña contra los delfinarios y el futuro que desea para su hijo.
La actriz mexicana Fernanda Castillo anunció su participación como la nueva imagen de la campaña de PETA Latinoamérica, iniciativa que busca concientizar sobre el sufrimiento animal y desalentar la visita a delfinarios.
La intérprete, reconocida por su trayectoria en cine, teatro y televisión, explicó que decidió involucrarse en el proyecto porque conecta directamente con su vida como madre y con la responsabilidad que siente al ser una figura pública.
“En el último tiempo de mi vida ha resonado dentro de mí una necesidad muy grande de ejercer la responsabilidad social que tengo como artista y como persona pública. Más me vale ser inteligente y responsable con los mensajes que mando”, compartió la actriz.
El mensaje detrás de la campaña
La campaña de PETA, fotografiada por Christopher Esqueda, utiliza un poderoso paralelismo entre la maternidad humana y la animal. Castillo enfatiza que todas las madres —humanas o animales— sienten lo mismo cuando se separa a sus hijos.
“Cuando quitamos esa barrera de ‘ellos son animales y nosotros personas’, la conexión es inmediata. Todas las familias al ser desmembradas sufren. Me gusta que esta campaña busque la empatía desde ahí”, expresó .
La actriz también recordó cómo en su infancia era común visitar delfinarios sin cuestionar lo que implicaba. “Mi generación fue llevada a estos lugares sin saber que estaba mal. Hoy sabemos que los delfines viven en albercas diminutas y que mantenerlos en cautiverio es lastimarlos. Tenemos que desaprender y enseñar a nuestros hijos que explotar animales por diversión no está bien”.
Responsabilidad y activismo
Más allá de PETA, Fernanda Castillo apoya a diversas fundaciones como FAN, que trabaja en la prevención del suicidio, Lan, que apoya a mujeres privadas de su libertad, y Casa Refugiados, un espacio que acompaña a personas en movilidad forzada.
“Hoy más que nunca estoy consciente de que vivimos en un mundo deshumanizado. Como mamá y como ciudadana quiero hacer todo lo que pueda para cambiarlo. Los artistas debemos ser agentes de cambio, no permanecer callados para no incomodar”, afirmó.
Una causa que busca trascender fronteras
Castillo celebró que en México se hayan tomado medidas para prohibir la creación de nuevos delfinarios, pero señaló que aún quedan pendientes los animales que permanecen en cautiverio. “Es importante que la lucha no se quede en México, sino que se extienda a toda Latinoamérica y Estados Unidos. No podemos enseñar a nuestros hijos a aplaudir el dolor ajeno”, sostuvo.
La actriz concluyó que espera que esta campaña inspire a las familias a cambiar de perspectiva: “Quiero un mundo donde mi hijo se acostumbre a proteger a los más vulnerables y no aplaudir mientras sufren”.