Messi hace inesperada aparición en un teatro en medio de la euforia por su último partido oficial en Argentina

Se acerca una noche histórica para Buenos Aires. Lionel Messi, a sus 38 años, jugará en el Monumental su último partido de eliminatorias en Argentina. La selección enfrentará a Venezuela, que todavía pelea por llegar a su primer Mundial, mientras la Albiceleste ya tiene asegurada su clasificación a la justa de 2026.

Las entradas se agotaron y el ambiente promete homenajes y emociones. Más allá de los números (cuarenta y cinco partidos y treinta y cinco goles en el país), lo que pesa es que el símbolo Messi cerrará este capítulo de su carrera frente a su gente. Será una despedida marcada por la nostalgia, pero también por la celebración de todo lo que consiguió con la camiseta albiceleste.