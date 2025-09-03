Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Messi hace inesperada aparición en un teatro en medio de la euforia por su último partido oficial en Argentina

El astro argentino Lionel Messi se prepara para vivir su último partido con la selección de Argentina, en una noche que promete homenajes, emociones y una ciudad rendida a sus pies.
mié 03 septiembre 2025 03:16 PM
Argentina v Colombia - CONMEBOL Copa America USA 2024: Final
Lionel Messi

Se acerca una noche histórica para Buenos Aires. Lionel Messi, a sus 38 años, jugará en el Monumental su último partido de eliminatorias en Argentina. La selección enfrentará a Venezuela, que todavía pelea por llegar a su primer Mundial, mientras la Albiceleste ya tiene asegurada su clasificación a la justa de 2026.

Las entradas se agotaron y el ambiente promete homenajes y emociones. Más allá de los números (cuarenta y cinco partidos y treinta y cinco goles en el país), lo que pesa es que el símbolo Messi cerrará este capítulo de su carrera frente a su gente. Será una despedida marcada por la nostalgia, pero también por la celebración de todo lo que consiguió con la camiseta albiceleste.

Publicidad

Messi hace inesperada aparición en el teatro

En medio de tanta expectativa por el partido, Messi decidió relajarse y darse un gusto: fue al Teatro Lola Membrives a ver la obra Rocky, protagonizada por su amigo Nicolás Vázquez. Nadie lo esperaba ahí y, cuando apareció en la sala, el público lo recibió con una ovación que convirtió la noche en un momento muy especial.

En minutos la noticia dio la vuelta en redes y Messi volvió a llevarse la ovación pero esta vez desde un escenario diferente.

Messi
Messi decidió relajarse y darse un gusto distinto fue al Teatro Lola Membrives a ver la obra Rocky

Publicidad

El lado humano y más terrenal de Messi

Con su familia a su lado, Messi compartió la función y al final se tomó un momento para felicitar a los actores de manera sencilla y sincera. Ese gesto reflejó al hombre detrás del ídolo, al que también le gusta vivir la ciudad como cualquiera. Entre el ruido del Monumental y los aplausos en la sala, Buenos Aires lo abrazó de las dos formas.

Familia y amigos
Con su familia a su lado, Messi compartió la función y al final se tomó un momento para felicitar a los actores de manera sencilla y sincera.

Ese contraste entre la máxima figura del fútbol mundial y el hombre que comparte una salida con sus seres queridos lo hace todavía más especial. Es la combinación de grandeza y sencillez lo que explica por qué sigue siendo tan querido y respetado.

Lo que deja claro esta visita es que Messi ya no es solo un futbolista, forma parte de la identidad argentina. Su última eliminatoria en casa y su inesperada aparición en el teatro muestran a un Messi completo, que combina la gloria deportiva con momentos sencillos que lo acercan a la gente.

Mural de Messi
Su verdadero legado está en lo que transmite a las personas, en la pasión que genera y en una historia que seguirá inspirando.

Publicidad

Tags

Equipo de Messi

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

portadaseptiembre (1).jpg

Publicidad