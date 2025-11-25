Filippo Giusti, el artista que busca dejar un legado más allá del arte

La pintura es un 'acto de servicio', asegura Filippo Giusti

Cuando habla de sus inicios, insiste en algo y es romper la idea de que el arte es un hobby condenado a la precariedad.

Uno de los libros que le ayudó a reescribir ese discurso fue Piensa como un monje de Jay Shetty, de donde tomó una frase que ya convirtió en brújula: “La pasión es para ti, el propósito es para los demás.”

Para Filippo, la pintura ya no es solo un acto personal, sino un acto de servicio. "La pasión es tuya, claro, es eso que te llena y te mueve. Pero para mí no basta con que se quede ahí. Lo que hago desde esa pasión tiene que tener un propósito que también le sirva a los demás. Eso lo tengo súper claro y trato de vivir así", explica.

"Y sí, se vale que muchos artistas creen para ellos mismos y, si alguien conecta después, increíble. Yo simplemente no funciono tan así", asegura el pintor.

Con esa visión, abre camino para otros y recuerda que detrás de cada persona hay un universo entero, siempre listo para ser descubierto si te detienes a verlo sin juicio.

Si algo le ha enseñado México es que sus historias están en todas partes: en los mercados, en las calles, en las casas. (Pablo Velasco)

Ese enfoque lo llevó incluso al Club de Industriales, donde expuso gracias al patrocinio de Actinver. No lo ve como validación, sino como un “Hola, el arte también cabe aquí”.

Para él, es importante romper otra narrativa dañada, la de que un artista que entiende de dinero “se vendió”.

"No somos los bohemios naive que no sabemos nada de de estas cosas", confiesa. Para Filippo, hablar de finanzas no es traicionar al arte, es darle herramientas para sobrevivir. Y tiene un punto.

Cuando la Embajada de Italia le pidió un mural para la Feria Internacional del Libro de Coahuila, decidió pintar a Doña Luisa, una empleada de la casa de su prometida.

"Quise pintar a Doña Luisa, la señora que trabaja en casa de Pau desde hace muchos años. Para mí fue impactante porque es una figura a la que no estaba acostumbrado en Italia", cuenta el artista.

"Ella está en la casa, hace absolutamente todo, y aun así, cuando nos preparaba el desayuno y yo le decía: ‘Siéntese con nosotros’, me respondía con una sonrisa enorme: ‘No señor, parada cabe más’", recuerda.

"Esa frase me tocó muchísimo. Detrás de esa sonrisa había esta idea de que no ‘le tocaba’ sentarse con nosotros. Todas esas dinámicas me hicieron entender lo importante que es aprender el idioma. La gente que viene a México y no habla español se pierde un mundo entero, porque estas historias y estas frases son verdaderas joyas del país", dice.

Esas dinámicas culturales lo marcaron tanto que ahora entrevista a las personas antes de pintarlas. En ese sentido, su trabajo busca empatía y no sólo estética.