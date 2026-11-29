El príncipe Harry dio un nuevo paso para acercarse a su familia. El duque de Sussex viajó en octubre a Balmoral, Escocia, para reunirse en privado con su papá, el rey Carlos III , en una visita que habría marcado su primer encuentro cara a cara desde que él, Meghan Markle y sus hijos regresaron al Reino Unido en agosto.
El príncipe Harry se reúne en secreto con el rey Carlos en medio de sus intentos de reconciliación
El príncipe Harry se reúne en secreto con el rey Carlos en Escocia
De acuerdo con The Sun on Sunday, el príncipe Harry visitó a su papá durante el fin de semana del 17 de octubre. El encuentro fue sin Meghan ni sus hijos, el príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5.
Aunque padre e hijo habían mantenido comunicación, esta reunión representó una oportunidad para verse personalmente después de varios meses de distancia. El acercamiento también ocurre mientras Harry busca recuperar el vínculo con su familia, aunque la relación con su hermano, el príncipe William, continúa deteriorada.
La visita a Balmoral se suma a otros encuentros privados que han tenido lugar durante los últimos meses. En julio, Harry y Meghan llevaron a Archie y Lilibet a Highgrove, la residencia campestre del rey en Tetbury, Gloucestershire, donde se reunieron con Carlos y la reina Camila.
Sin embargo, el acercamiento con su padre no significa que las diferencias con el resto de la familia estén resueltas. En septiembre, fuentes cercanas al príncipe William y a Kate Middleton dijeron a la revista People que las heridas que provocaron el distanciamiento entre los hermanos siguen siendo profundas.
“Fue muy duro para ellos, y no culparía a William por ser precavido”, comentó una fuente cercana al palacio.
De hecho, después de la visita de Harry a Balmoral, Carlos estuvo acompañado por William y Kate en Windsor, donde recibieron al sultán de Omán durante una visita de Estado.
Harry y Meghan pasarán la Navidad en California
Pese a los acercamientos con el rey, los duques de Sussex no tienen previsto pasar las fiestas decembrinas en Reino Unido. Según The Telegraph, Harry y Meghan decidieron regresar a California para celebrar la Navidad con sus hijos.
La posibilidad de una reconciliación también fue comentada recientemente por Arthur Edwards, fotógrafo que durante años ha cubierto a la familia real británica. La semana pasada, el periodista aseguró a The Times que el regreso de Harry al Reino Unido tenía como objetivo recuperar la relación con sus familiares.
«Creo que Harry se reconciliará con su familia; por eso ha vuelto, para hacer las paces con su padre y su hermano», declaró Edwards.
“Pero tiene que cumplir su penitencia. Todos la tenemos, en cierta medida, pero Harry tiene una penitencia considerable que superar”, añadió. En la misma entrevista, el fotógrafo dijo que su fe le ha dado confianza en que la familia real se encuentra “en buen estado”.
En medio de estos movimientos familiares, Harry también ha compartido cómo ha sido para Archie y Lilibet adaptarse nuevamente a la vida en Reino Unido.
Durante una reciente aparición en el programa This Morning, el duque contó que sus hijos están contentos con esta etapa y destacó los cambios que ha observado desde que comenzaron a asistir a una escuela británica.
"¡Les encanta estar de vuelta! Digo de vuelta, pero en realidad nunca...".
“Es un gran cambio cultural... Que los niños lleven uniforme escolar supone un gran cambio para ellos, pero sin duda les ha ayudado”, explicó.
Además, destacó el impacto positivo que ha tenido la experiencia en sus hijos: “La confianza de ambos se ha disparado desde que van a un colegio del Reino Unido, lo cual es realmente estupendo”.