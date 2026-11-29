El príncipe Harry se reúne en secreto con el rey Carlos en Escocia

De acuerdo con The Sun on Sunday, el príncipe Harry visitó a su papá durante el fin de semana del 17 de octubre. El encuentro fue sin Meghan ni sus hijos, el príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5.

Aunque padre e hijo habían mantenido comunicación, esta reunión representó una oportunidad para verse personalmente después de varios meses de distancia. El acercamiento también ocurre mientras Harry busca recuperar el vínculo con su familia, aunque la relación con su hermano, el príncipe William, continúa deteriorada.



Rey Carlos III y el príncipe Harry (Getty Images)

La visita a Balmoral se suma a otros encuentros privados que han tenido lugar durante los últimos meses. En julio, Harry y Meghan llevaron a Archie y Lilibet a Highgrove, la residencia campestre del rey en Tetbury, Gloucestershire, donde se reunieron con Carlos y la reina Camila.

Sin embargo, el acercamiento con su padre no significa que las diferencias con el resto de la familia estén resueltas. En septiembre, fuentes cercanas al príncipe William y a Kate Middleton dijeron a la revista People que las heridas que provocaron el distanciamiento entre los hermanos siguen siendo profundas.

“Fue muy duro para ellos, y no culparía a William por ser precavido”, comentó una fuente cercana al palacio.

De hecho, después de la visita de Harry a Balmoral, Carlos estuvo acompañado por William y Kate en Windsor, donde recibieron al sultán de Omán durante una visita de Estado.