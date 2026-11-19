El príncipe Harry volvería al ejército británico para luchar contra Rusia "si fuera necesario"

El hijo menor del rey Carlos III, antiguo militar que sirvió en Afganistán, viajó el pasado fin de semana a Leópolis, en el oeste de Ucrania, en una visita sorpresa en la que se reunió con soldados heridos y con el personal sanitario que los atiende.

"Si me pidieran que volviera a alistarme, si fuera necesario, estaría allí al cien por cien para servir a mi país junto a mis compañeros veteranos y los militares en activo", declaró Harry, de 42 años, en la entrevista.

Esta fue la cuarta visita que realiza el príncipe a Ucrania -la última en abril de este año-, desde el comienzo de la invasión rusa en 2022.



Príncipe Harry enfrentaría una crisis financiera tras perder juicio contra Daily Mail. (Getty Images)

"Que no haya drones, balas o cohetes sobrevolándonos no significa que no estemos en guerra", afirmó Harry.

A su juicio, "Europa tiene un frente unido y también sería fantástico contar con un mayor apoyo de Estados Unidos" contra Rusia y el gobierno de Vladimir Putin.

Harry regresó a vivir al Reino Unido hace unos meses, después de más de seis años en Estados Unidos.

En opinión del príncipe, existe "una gran brecha" entre la sociedad estadounidense, cuyo apoyo a Ucrania es "extremadamente elevado", y el gobierno del presidente Donald Trump.

Durante su encuentro del pasado fin de semana en Ucrania con militares heridos, Enrique afirmó que este país "ganará la guerra" contra Rusia.

El príncipe reiteró ese mensaje en la entrevista a The Telegraph, insistió en que "Ucrania está ganando" y que "no hay ningún escenario en el que Rusia vaya a seguir avanzando".

