El príncipe Harry sigue en pie de lucha y apela el fallo del tribunal en su pleito contra los tabloides británicos

La solicitud, presentada este viernes 6 de noviembre, también cuestiona la decisión judicial que ordenó a los demandantes cubrir una parte de los gastos legales de la editorial bajo un criterio de indemnización que puede elevar considerablemente la cantidad que deberán pagar.

Un portavoz del grupo, en el que también aparece el cantante Elton John, confirmó la presentación de los recursos y señaló que los demandantes discrepan de las decisiones del juez, a las que consideran jurídicamente y fácticamente equivocadas.



Elton John y David Furnish forman parte del grupo de demandantes contra los tabloides británicos (Getty Images)

La nueva acción representa otro capítulo de la prolongada disputa del hijo menor del rey Carlos III con los medios británicos, a los que responsabiliza de invadir su privacidad y de contribuir al deterioro de su vida familiar.

El príncipe Harry apela el fallo contra el Daily Mail y Associated Newspapers

La demanda original reunió a siete figuras públicas: el príncipe Harry, la baronesa Doreen Lawrence, el cantante Elton John, su esposo David Furnish, las actrices Elizabeth Hurley y Sadie Frost, y el exdiputado británico Simon Hughes.

Sin embargo, la solicitud de apelación anunciada el 6 de noviembre corresponde a seis de ellos: Harry, Lawrence, John, Furnish, Hurley y Frost.

Los demandantes acusaron a Associated Newspapers de recurrir a métodos ilegales para conseguir información personal y publicar historias sobre sus vidas privadas en un periodo que va desde los años noventa hasta 2011.

Entre las prácticas que señalaron están la intervención de mensajes de voz, la instalación de dispositivos para escuchar conversaciones telefónicas, la obtención de información mediante engaños y la contratación de investigadores privados para conseguir datos confidenciales.



El príncipe Harry no piensa rendirse ante los tabloides británicos (Pool/Getty Images)

La editorial rechazó las acusaciones y sostuvo que sus periodistas recurrieron a fuentes legítimas, entre ellas conocidos de los protagonistas, representantes de prensa, colaboradores independientes y publicaciones anteriores de otros medios.

El proceso judicial se prolongó durante 11 semanas en Londres y contó con testimonios de los demandantes, periodistas y antiguos directivos de la compañía, incluido Harry.