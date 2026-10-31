Carlos III reflexiona sobre la esclavitud en Guyana, ante más exigencias de una disculpa histórica de Reino Unido

La visita formó parte del tercer día de su gira de nueve días por el Caribe, cuyo programa tiene como eje la conservación ambiental y la protección de los bosques tropicales. Sin embargo, el pasado colonial británico y las demandas de reparación histórica también marcaron las actividades del soberano en Guyana.

Carlos III visita el lugar donde fueron ejecutados esclavos en Guyana

Acompañado por el ministro de Cultura, Mark Jacobs, Carlos III recorrió el parque Promenade, en Georgetown, y permaneció en silencio en el sitio donde fueron ahorcadas decenas de personas tras el levantamiento de esclavos de 1823.



Carlos III reflexiona sobre las atrocidades cometidas por el Reino Unido durante su visita oficial a Guyana (Pool/Getty Images)

La rebelión ocurrió durante el dominio colonial británico, décadas antes de que Guyana consiguiera su independencia, en 1966. La represión dejó decenas de personas ejecutadas y se convirtió en uno de los episodios más dolorosos de la historia de la esclavitud en el territorio.

Antes de comenzar su recorrido por el Caribe, el monarca calificó aquel periodo de la historia colonial británica como uno de «los días más oscuros» del pasado del Reino Unido.

El jueves, Carlos III sostuvo una reunión privada con el presidente guyanés, Irfaan Ali, quien días antes declaró a ITV News que reconocer las atrocidades de la colonización representa solamente un primer paso. "Pasar a las disculpas constituye la siguiente etapa", afirmó el mandatario.

