Carlos III reflexiona sobre la esclavitud en Guyana, ante más exigencias de una disculpa histórica de Reino Unido

El rey Carlos III visitó este viernes un sitio histórico de Georgetown, capital de Guyana, donde decenas de esclavos fueron ejecutados públicamente entre 1823 y 1824, después de una rebelión contra el dominio colonial británico.
Durante el recorrido, el monarca guardó un momento de silencio en el lugar de las ejecuciones, en medio de las exigencias para que la Corona reconozca formalmente las atrocidades cometidas por el Reino Unido durante la esclavitud y ofrezca una disculpa.
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La visita formó parte del tercer día de su gira de nueve días por el Caribe, cuyo programa tiene como eje la conservación ambiental y la protección de los bosques tropicales. Sin embargo, el pasado colonial británico y las demandas de reparación histórica también marcaron las actividades del soberano en Guyana.
Carlos III visita el lugar donde fueron ejecutados esclavos en Guyana
Acompañado por el ministro de Cultura, Mark Jacobs, Carlos III recorrió el parque Promenade, en Georgetown, y permaneció en silencio en el sitio donde fueron ahorcadas decenas de personas tras el levantamiento de esclavos de 1823.
La rebelión ocurrió durante el dominio colonial británico, décadas antes de que Guyana consiguiera su independencia, en 1966. La represión dejó decenas de personas ejecutadas y se convirtió en uno de los episodios más dolorosos de la historia de la esclavitud en el territorio.
Antes de comenzar su recorrido por el Caribe, el monarca calificó aquel periodo de la historia colonial británica como uno de «los días más oscuros» del pasado del Reino Unido.
El jueves, Carlos III sostuvo una reunión privada con el presidente guyanés, Irfaan Ali, quien días antes declaró a ITV News que reconocer las atrocidades de la colonización representa solamente un primer paso. "Pasar a las disculpas constituye la siguiente etapa", afirmó el mandatario.
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Guyana exige una disculpa y reparaciones por la esclavitud
La presencia del rey también estuvo acompañada por manifestaciones de personas que exigieron una disculpa oficial de la monarquía británica y medidas para reparar las consecuencias de la esclavitud.
Entre los participantes estuvo Torence Campbell, integrante del Parlamento de Guyana, quien señaló que el reconocimiento histórico debe traducirse en acciones concretas.
"Una disculpa no es suficiente. Tiene que haber una conversación seria y una aceptación, porque la esclavitud ha dejado efectos que aún persisten hoy", declaró a AFP.
Campbell también sostuvo que una parte importante de la riqueza del Reino Unido tiene su origen en la explotación de los territorios coloniales, incluido Guyana.
Aunque distintos representantes de la monarquía británica expresaron pesar por el papel del Reino Unido en el comercio de esclavos, ningún soberano ha presentado una disculpa oficial. El Gobierno británico, por su parte, mantiene su rechazo a las demandas de compensación económica por los daños de la esclavitud.
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Carlos III centra su gira por Guyana en la conservación ambiental
Además de las actividades relacionadas con la memoria histórica, la agenda del monarca incluyó encuentros con representantes de comunidades indígenas, quienes le entregaron una guirnalda, y un homenaje a soldados británicos fallecidos antes de la independencia de Guyana. Carlos III depositó coronas ceremoniales en sus tumbas, en un cementerio de Georgetown.
El programa también contempla actividades vinculadas con la protección de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático, dos asuntos que forman parte de la agenda ambiental del soberano.
Durante su participación en la Conferencia de la Alianza Global de Biodiversidad, una fundación dedicada a impulsar estrategias para reducir las emisiones de carbono, Carlos III destacó la riqueza natural de Guyana y sus esfuerzos para conservar sus ecosistemas.
«Aquí en Guyana, tienen el ejemplo más maravilloso de un tesoro realmente especial de especies naturales que lograron conservar un enorme porcentaje de sus bosques», expresó.
Guyana es uno de los países con mayor cobertura forestal de Sudamérica y cuenta con importantes reservas naturales. También es un territorio con una creciente relevancia económica por sus yacimientos petroleros.
A través de la Fundación del Rey, Carlos III financia distintos proyectos de conservación en el país. La institución impulsa iniciativas relacionadas con la protección de los bosques y el desarrollo sostenible.
La gira de nueve días por el Caribe busca destacar estos esfuerzos ambientales, aunque la visita a Guyana también puso de manifiesto las demandas históricas que persisten en las antiguas colonias británicas y la exigencia de que la monarquía reconozca formalmente su responsabilidad en los abusos cometidos durante la esclavitud.