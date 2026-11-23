La razón detrás del sorpresivo regreso de Harry y Meghan a Reino Unido

Aunque Harry ha hablado sobre esta nueva etapa junto a su esposa y sus hijos, Archie y Lilibet, los reportes apuntan a que su visa estadounidense venció y no fue renovada de inmediato. La situación, que según la fuente ya habría quedado resuelta, también explicó por qué la pareja planea regresar a California para pasar Navidad con Doria Ragland, la mamá de Meghan.

Por ahora, los duques de Sussex se preparan para celebrar el Día de Acción de Gracias en Reino Unido, donde llevan casi tres meses viviendo después de dejar su casa en Estados Unidos.

Según una fuente del gobierno estadounidense citada por el medio, la visa del príncipe Harry venció y su renovación no se realizó de inmediato.

“Su visa expiró y no fue renovada de inmediato”, aseguró la fuente. Otras personas consultadas por el medio confirmaron la información, aunque hasta ahora no se ha confirmado qué tipo de permiso migratorio tenía Harry ni si el supuesto retraso afectó su derecho de quedarse legalmente en Estados Unidos.



Príncipe Harry, Meghan Markle y sus hijos Archie y Lilibet. (Instagram)

Un exfuncionario del Departamento de Estado explicó que los permisos migratorios tienen periodos de vigencia y necesitan renovarse. “Todas las visas tienen fecha de vencimiento y deben renovarse periódicamente, lo que podría explicar su repentina partida a Inglaterra”, señaló.

Un abogado de inmigración consultado por Page Six consideró que Harry pudo haber contado con una visa diplomática o una destinada a personas con "habilidades o logros extraordinarios", ambas sujetas a renovaciones periódicas.

También planteó que al príncipe posiblemente le recomendaron no solicitar la residencia permanente estadounidense, conocida como green card, a través de su matrimonio con Meghan, quien es ciudadana estadounidense. Esto podría tener consecuencias fiscales, ya que los residentes permanentes generalmente deben declarar sus ingresos mundiales ante las autoridades de ese país.