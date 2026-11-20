El proceso legal contra Thomas Markle, papá de Meghan Markle, dará un nuevo paso en Estados Unidos. El hombre de 82 años fue declarado mentalmente competente para enfrentar el juicio federal en el que está acusado de posesión de material de abuso sexual infantil, luego de someterse a una evaluación psiquiátrica solicitada por una jueza de Florida.
Papá de Meghan Markle es declarado apto para enfrentar juicio por posesión de material de abuso infantil
Papá de Meghan Markle es declarado apto para enfrentar juicio por posesión de material de abuso infantil
La resolución se dio a conocer este jueves, durante una audiencia en Tampa, Florida. La magistrada Lindsay S. Griffin aceptó las conclusiones de una especialista en psiquiatría forense, quien determinó que Thomas Markle tiene la capacidad de comprender la naturaleza de los cargos que enfrenta y colaborar con sus abogados en su defensa.
De acuerdo con información de El País, el informe médico reconoció que el padre de la duquesa de Sussex presenta dificultades cognitivas, pero concluyó que estas no le impiden entender el proceso judicial. La evaluación también señaló posibles indicios de un trastorno neurocognitivo mayor.
La decisión significa que el procedimiento penal podrá continuar. Sin embargo, no representa una declaración de culpabilidad ni determina si Thomas Markle cometió los delitos que se le imputan.
¿De qué acusan al papá de Meghan Markle?
Thomas Markle enfrenta un cargo federal por presunta posesión de material de abuso sexual infantil, después de que agentes del FBI encontraran fotografías, negativos, diapositivas y otros materiales en dos unidades de almacenamiento que tenía alquiladas en el área de Los Ángeles, California.
Según la declaración jurada del FBI citada por Reuters, los investigadores localizaron alrededor de 78 objetos que contenían imágenes sospechosas. Entre el material descrito por las autoridades habría fotografías explícitas en las que aparecen menores de edad.
La investigación comenzó después de que su hijo mayor, Thomas Markle Jr., denunciara el presunto hallazgo de imágenes de abuso sexual infantil en la antigua residencia de su padre en Filipinas. Posteriormente, las autoridades estadounidenses investigaron dos almacenes que Thomas tenía alquilados desde 2008.
El padre de Meghan fue detenido el 6 de noviembre en Lakeland, Florida, donde residía en un centro de atención para adultos mayores. Tras su arresto, fue puesto inicialmente en libertad bajo ciertas condiciones, entre ellas permanecer bajo arresto domiciliario y utilizar un dispositivo electrónico de vigilancia.
Hasta ahora, Thomas Markle ha negado las acusaciones en su contra. De ser declarado culpable del cargo federal, podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión, de acuerdo con El País y Reuters.
¿Por qué solicitaron una evaluación psiquiátrica a Thomas Markle?
La evaluación médica fue solicitada por la magistrada Lindsay S. Griffin después de que surgieran dudas sobre la capacidad de Thomas Markle para comprender el procedimiento judicial y participar adecuadamente en su defensa.
Durante su primera comparecencia ante el tribunal, la jueza manifestó preocupación por algunas dificultades que el acusado mostró al responder preguntas y recordar información. Su edad, sus antecedentes médicos y los problemas de memoria que había manifestado también fueron considerados.
La especialista designada por el tribunal, la doctora Aime Gerodimos, realizó una valoración psiquiátrica y concluyó que, pese a sus posibles dificultades neurocognitivas, Thomas cuenta con las capacidades necesarias para entender los cargos y las consecuencias del proceso, así como para colaborar con sus abogados.
La especialista también consideró que el acusado podría estar exagerando algunas de sus dificultades de memoria al hablar sobre los detalles de las acusaciones.