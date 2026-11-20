Papá de Meghan Markle es declarado apto para enfrentar juicio por posesión de material de abuso infantil

La resolución se dio a conocer este jueves, durante una audiencia en Tampa, Florida. La magistrada Lindsay S. Griffin aceptó las conclusiones de una especialista en psiquiatría forense, quien determinó que Thomas Markle tiene la capacidad de comprender la naturaleza de los cargos que enfrenta y colaborar con sus abogados en su defensa.

De acuerdo con información de El País, el informe médico reconoció que el padre de la duquesa de Sussex presenta dificultades cognitivas, pero concluyó que estas no le impiden entender el proceso judicial. La evaluación también señaló posibles indicios de un trastorno neurocognitivo mayor.

La decisión significa que el procedimiento penal podrá continuar. Sin embargo, no representa una declaración de culpabilidad ni determina si Thomas Markle cometió los delitos que se le imputan.



Thomas Markle tiene un canal de YouTube en el que se ha expresado en contra de las acciones de su hija. (ITV/Shutterstock/ITV/Shutterstock)

¿De qué acusan al papá de Meghan Markle?

Thomas Markle enfrenta un cargo federal por presunta posesión de material de abuso sexual infantil, después de que agentes del FBI encontraran fotografías, negativos, diapositivas y otros materiales en dos unidades de almacenamiento que tenía alquiladas en el área de Los Ángeles, California.

Según la declaración jurada del FBI citada por Reuters, los investigadores localizaron alrededor de 78 objetos que contenían imágenes sospechosas. Entre el material descrito por las autoridades habría fotografías explícitas en las que aparecen menores de edad.

La investigación comenzó después de que su hijo mayor, Thomas Markle Jr., denunciara el presunto hallazgo de imágenes de abuso sexual infantil en la antigua residencia de su padre en Filipinas. Posteriormente, las autoridades estadounidenses investigaron dos almacenes que Thomas tenía alquilados desde 2008.

El padre de Meghan fue detenido el 6 de noviembre en Lakeland, Florida, donde residía en un centro de atención para adultos mayores. Tras su arresto, fue puesto inicialmente en libertad bajo ciertas condiciones, entre ellas permanecer bajo arresto domiciliario y utilizar un dispositivo electrónico de vigilancia.

Hasta ahora, Thomas Markle ha negado las acusaciones en su contra. De ser declarado culpable del cargo federal, podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión, de acuerdo con El País y Reuters.

