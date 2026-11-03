Confirman hallazgo de material de abuso sexual infantil en la casa del papá de Meghan Markle en Filipinas

La policía de Filipinas confirmó el hallazgo de archivos con pornografía infantil durante la investigación contra Thomas Markle, papá de Meghan Markle, en su antigua casa de Cebu City.
El hallazgo forma parte de una investigación que comenzó después de que Thomas Markle Jr., medio hermano de la duquesa de Sussex, denunciara la existencia de cientos de imágenes y videos en la residencia de su padre.
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La Policía Nacional de Filipinas informó en una conferencia de prensa que sus especialistas realizan análisis forenses para establecer el contenido y la procedencia de los archivos, así como la propiedad de los dispositivos en los que fueron encontrados.
Uno de los puntos centrales de la investigación consiste en determinar si Thomas Markle Sr. era propietario de los equipos y si aparece en las imágenes contenidas en los materiales.
Hallan pornografía infantil en la casa de Thomas Markle
El mayor general Wilson C. Asueta, director interino de Investigación y Gestión de Detectives de la Policía Nacional de Filipinas, ofreció detalles del caso durante una conferencia de prensa este martes 3 de noviembre.
Según el diario filipino BusinessMirror, el análisis preliminar de los dispositivos entregados por Thomas Markle Jr. permitió identificar archivos multimedia en los que aparecen menores de edad involucrados en actividades sexuales.
Las primeras revisiones también apuntaron a que el material no se habría producido en Filipinas.
Asueta explicó que los peritajes continúan y que todavía falta determinar el origen de los archivos, la identidad de las personas relacionadas con ellos y quién era el propietario de los equipos.
Los investigadores tampoco establecieron si el papá de Meghan Markle aparece en alguno de los videos o fotografías.
La policía obtuvo una orden judicial el 29 de octubre para examinar las computadoras, teléfonos y discos duros localizadas en la antigua residencia de Markle en Cebu City.
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Thomas Markle Jr. denunció el hallazgo de cientos de imágenes
La investigación en contra del padre de Meghan comenzó después de que Thomas Markle Jr. denunciara que encontró material ilegal en cuatro cajas grandes que permanecían en la antigua casa de su papá en Filipinas.
De acuerdo The Sun, el hermano de Markle Jr. aseguró que encontró cientos, posiblemente miles, de imágenes y videos de abuso sexual infantil. También afirmó que entre los archivos había grabaciones de niñas menores de edad.
Thomas Markle Jr. declaró que el descubrimiento ocurrió cuando revisaba las pertenencias de su padre y que decidió informar a las autoridades.
En este sentido, el 10 de julio presentó reportes ante la línea de denuncias del FBI, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos y la policía estatal de Pensilvania, donde su padre residía antes de trasladarse a Filipinas.
Posteriormente, entregó los dispositivos a las autoridades filipinas para que fueran examinados.
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La investigación también llegó a una bodega de Thomas Markle en México
El caso llegó hasta México el 31 de octubre, cuando autoridades de Baja California realizaron un operativo en una bodega que Thomas Markle habría rentado en Rosarito, municipio donde vivió entre 2011 y 2025.
De acuerdo con reportes, agentes de la Fiscalía General del Estado, especialistas en informática forense y peritos realizaron una inspección en el inmueble.