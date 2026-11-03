Confirman hallazgo de material de abuso sexual infantil en la casa del papá de Meghan Markle en Filipinas

La Policía Nacional de Filipinas informó en una conferencia de prensa que sus especialistas realizan análisis forenses para establecer el contenido y la procedencia de los archivos, así como la propiedad de los dispositivos en los que fueron encontrados.

Uno de los puntos centrales de la investigación consiste en determinar si Thomas Markle Sr. era propietario de los equipos y si aparece en las imágenes contenidas en los materiales.

Hallan pornografía infantil en la casa de Thomas Markle

El mayor general Wilson C. Asueta, director interino de Investigación y Gestión de Detectives de la Policía Nacional de Filipinas, ofreció detalles del caso durante una conferencia de prensa este martes 3 de noviembre.

Según el diario filipino BusinessMirror, el análisis preliminar de los dispositivos entregados por Thomas Markle Jr. permitió identificar archivos multimedia en los que aparecen menores de edad involucrados en actividades sexuales.



Thomas Markle (ITV/Shutterstock/ITV/Shutterstock)

Las primeras revisiones también apuntaron a que el material no se habría producido en Filipinas.

Asueta explicó que los peritajes continúan y que todavía falta determinar el origen de los archivos, la identidad de las personas relacionadas con ellos y quién era el propietario de los equipos.

Los investigadores tampoco establecieron si el papá de Meghan Markle aparece en alguno de los videos o fotografías.

La policía obtuvo una orden judicial el 29 de octubre para examinar las computadoras, teléfonos y discos duros localizadas en la antigua residencia de Markle en Cebu City.