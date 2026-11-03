¿Quién es Kimi Antonelli, el piloto italiano que hizo historia al convertirse en el campeón más joven de la Fórmula 1?

El domingo 1 de noviembre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el piloto de Mercedes consiguió un título que hasta entonces parecía reservado para una generación posterior. Superó por casi tres años el récord que Sebastian Vettel estableció en 2010, cuando conquistó su primer campeonato con 23 años y 134 días.

Kimi también se convirtió en el primer italiano en ganar el campeonato mundial de pilotos desde Alberto Ascari, quien consiguió sus títulos en 1952 y 1953. Su tercer lugar en México, en la carrera que ganó Verstappen, le permitió asegurar una ventaja matemáticamente inalcanzable sobre sus perseguidores.



Kimi Antonelli, piloto de Mercedes de Fórmula 1 (Clive Rose/Getty Images)

La consagración llegó en su segunda temporada completa en la Fórmula 1 y después de una trayectoria que Mercedes siguió desde que el italiano tenía 12 años. Para entonces, el equipo alemán ya había decidido que su siguiente gran apuesta sería el joven piloto de Bolonia.

Kimi Antonelli, el joven italiano que conquistó la Fórmula 1 con 20 años de la mano de Mercedes

Andrea Kimi Antonelli nació el 25 de agosto de 2006 en Bolonia, Italia. Aunque su primer nombre es Andrea, desde pequeño fue conocido por el segundo, Kimi. Es hijo de Marco Antonelli, piloto y propietario de un equipo de automovilismo, por lo que creció en un entorno relacionado con las carreras.

Su padre compitió en categorías de turismos y resistencia, además de dirigir Antonelli Motorsport, una estructura que permitió al joven Kimi familiarizarse desde niño con los circuitos, los coches y la dinámica de un equipo de competencia.



Kimi Antonelli se convierte en el piloto más joven de la historia en ganar el campeonato de la Fórmula 1 (Ryan Pierse/Getty Images)

El italiano no llegó a la Fórmula 1 como una promesa descubierta de manera repentina. Su desarrollo ocurrió a lo largo de varios años de competencias infantiles y categorías de formación, con resultados que llamaron la atención de Mercedes antes de que cumpliera 13 años.

La escudería alemana lo incorporó a su programa de jóvenes pilotos en abril de 2019 y, desde entonces, su carrera comenzó a avanzar en una organización que le confió uno de los asientos más importantes de la parrilla.