¿Quién es Kimi Antonelli, el piloto italiano que hizo historia al convertirse en el campeón más joven de la Fórmula 1?

Kimi Antonelli necesitaba terminar entre los nueve primeros lugares del Gran Premio de la Ciudad de México para asegurar el campeonato mundial de Fórmula 1 de 2026.
El italiano cruzó la meta en tercer lugar, detrás de Max Verstappen y Lewis Hamilton, y consiguió el resultado que lo convirtió, con 20 años y 68 días, en el campeón más joven en la historia de la categoría.
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El domingo 1 de noviembre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el piloto de Mercedes consiguió un título que hasta entonces parecía reservado para una generación posterior. Superó por casi tres años el récord que Sebastian Vettel estableció en 2010, cuando conquistó su primer campeonato con 23 años y 134 días.
Kimi también se convirtió en el primer italiano en ganar el campeonato mundial de pilotos desde Alberto Ascari, quien consiguió sus títulos en 1952 y 1953. Su tercer lugar en México, en la carrera que ganó Verstappen, le permitió asegurar una ventaja matemáticamente inalcanzable sobre sus perseguidores.
La consagración llegó en su segunda temporada completa en la Fórmula 1 y después de una trayectoria que Mercedes siguió desde que el italiano tenía 12 años. Para entonces, el equipo alemán ya había decidido que su siguiente gran apuesta sería el joven piloto de Bolonia.
Kimi Antonelli, el joven italiano que conquistó la Fórmula 1 con 20 años de la mano de Mercedes
Andrea Kimi Antonelli nació el 25 de agosto de 2006 en Bolonia, Italia. Aunque su primer nombre es Andrea, desde pequeño fue conocido por el segundo, Kimi. Es hijo de Marco Antonelli, piloto y propietario de un equipo de automovilismo, por lo que creció en un entorno relacionado con las carreras.
Su padre compitió en categorías de turismos y resistencia, además de dirigir Antonelli Motorsport, una estructura que permitió al joven Kimi familiarizarse desde niño con los circuitos, los coches y la dinámica de un equipo de competencia.
El italiano no llegó a la Fórmula 1 como una promesa descubierta de manera repentina. Su desarrollo ocurrió a lo largo de varios años de competencias infantiles y categorías de formación, con resultados que llamaron la atención de Mercedes antes de que cumpliera 13 años.
La escudería alemana lo incorporó a su programa de jóvenes pilotos en abril de 2019 y, desde entonces, su carrera comenzó a avanzar en una organización que le confió uno de los asientos más importantes de la parrilla.
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De los karts a Mercedes: la carrera de Kimi Antonelli comenzó cuando tenía siete años
Kimi Antonelli comenzó a manejar karts a los siete años, cuando competía con el equipo de su padre. Su primer título llegó en 2015, en las categorías Trofeo Easykart y Kart Grand Prix EasyKart 60.
Sin embargo, sus verdaderos comienzos detrás del volante ocurrieron cuando tenía apenas dos años.
En una entrevista con la Fórmula 1, el italiano contó que su padre lo sentó en un kart, pero era demasiado pequeño para alcanzar los pedales. La solución fue que Marco lo llevara sentado sobre sus piernas mientras conducía.
A los cinco años consiguió manejar por primera vez un pequeño kart por su cuenta, un modelo llamado Delfino, en una pista de Forlì, Italia.
Desde niño, su papá compartió con Kimi el interés por analizar las carreras y entender el comportamiento de los autos, según ha contado; y cuando tenía entre cinco y seis años, ya veía los Grandes Premios de Fórmula 1 en casa.
A los 10 años vivió otra experiencia que marcaría su desarrollo. Después de una jornada en el circuito de Adria, su padre le permitió conducir un Lamborghini de su equipo. Marco se sentó con él en el automóvil y se encargó del acelerador y el freno, mientras Kimi controlaba el volante y los cambios.
Su padre contó a BBC Sport que aquella experiencia le permitió reconocer las habilidades de su hijo para conducir un automóvil de competencia.
Pero no todo fue un camino sin obstáculos para el joven Kimi Antonelli. En una de las competencias que observaron los representantes de Mercedes, el joven italiano manejaba un kart menos potente que el de sus rivales y no ganó. Sin embargo, su desempeño llamó la atención del equipo, que valoró su capacidad para competir pese a esa desventaja.
Fue Gwen Lagrue, responsable de la detección de talentos de Mercedes, quien atestiguó aquella carrera y notó el potencial de Kimi. Después de seguir su evolución, la escudería decidió incorporarlo a su programa de desarrollo.
En 2019, con 12 años, Antonelli ganó la WSK Euro Series y la Super Master Series en la categoría OK Junior. También terminó segundo en el Campeonato Europeo de Karting de la FIA y quinto en el Mundial de esa especialidad.
En 2020 subió a la categoría OK y conquistó el Campeonato Europeo de Karting de la FIA y nuevamente la WSK Euro Series. Al año siguiente comenzó su transición a los monoplazas.
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Kimi Antonelli ganó cuatro campeonatos antes de llegar a la Fórmula 2
El paso de Kimi Antonelli a los automóviles de competencia ocurrió en 2021, cuando participó en el Campeonato Italiano de Fórmula 4 con PREMA Racing. En nueve carreras consiguió tres podios.
En 2022 llegó su primera temporada completa en monoplazas y también una de las más contundentes de su trayectoria. Conquistó los campeonatos italiano y alemán de Fórmula 4. Entre ambas competencias sumó 22 victorias, 21 pole positions y 27 podios.
En 2023 dio otro salto y participó en dos campeonatos de Fórmula Regional. Ganó la serie de Medio Oriente y el Campeonato Europeo de Fórmula Regional, conocido como FRECA. En este último, consiguió cinco victorias y aseguró el título en su primera temporada.
El siguiente paso habría sido competir en Fórmula 3, pero Mercedes consideró que estaba preparado para una categoría superior. Por eso, Antonelli pasó directamente a Fórmula 2 en 2024, nuevamente con PREMA Racing.
La Fórmula 2 representa uno de los últimos escalones antes de llegar a la máxima categoría y ese fue el momento en que Kimi tenía que demostrar que podía competir contra pilotos con más experiencia.
Su temporada comenzó con resultados irregulares, pero mejoró a partir de la segunda mitad del campeonato. Ganó la carrera sprint de Silverstone y la carrera principal de Budapest. En Spa-Francorchamps también protagonizó una maniobra destacada bajo la lluvia al adelantar a Franco Colapinto en Eau Rouge, una de las curvas más exigentes del calendario.
Terminó sexto en el campeonato de Fórmula 2, con dos victorias. Para Mercedes, sin embargo, su evolución y sus resultados en las pruebas privadas con autos de Fórmula 1 fueron suficientes para tomar una decisión que sorprendió a buena parte del paddock.
Toto Wolff, el directivo de Mercedes que apostó por Kimi Antonelli desde los 12 años
El anuncio llegó el 31 de agosto de 2024, en la antesala del Gran Premio de Italia, en Monza. Mercedes confirmó que Kimi Antonelli sería compañero de George Russell a partir de 2025, en sustitución de Lewis Hamilton, quien había decidido abandonar la escudería para incorporarse a Ferrari.
La llegada de Kimi Antonelli a Mercedes no fue una decisión improvisada para cubrir la salida de Lewis Hamilton. El piloto italiano llevaba seis años dentro del programa de jóvenes talentos de la escudería cuando Toto Wolff decidió darle un asiento en el equipo principal.
Mercedes identificó sus habilidades cuando tenía 11 años, durante su etapa en el kartismo. Gwen Lagrue, responsable de detectar y desarrollar jóvenes pilotos, siguió su evolución y recomendó su incorporación al programa de formación de la escudería en 2018, cuando Antonelli tenía 12 años.
Desde entonces, Wolff respaldó una estrategia de desarrollo acelerado que llevó al italiano por las categorías de Fórmula 4, Fórmula Regional y Fórmula 2. La confianza del equipo llegó al punto de prescindir de su paso por Fórmula 3 y organizar un programa de pruebas privadas con autos de Fórmula 1 para prepararlo.
La oportunidad definitiva llegó en enero de 2024, cuando Lewis Hamilton comunicó a Wolff su decisión de abandonar Mercedes para incorporarse a Ferrari en 2025. El director del equipo reconoció posteriormente que necesitó apenas cinco minutos para decidir que Antonelli debía ocupar el asiento del británico.
“Me decidí cinco minutos después de que Lewis Hamilton me dijera que se iba a Ferrari”, declaró Wolff, según publicó la Fórmula 1 en septiembre de 2024.
La escudería también consideró contratar a Carlos Sainz y exploró la posibilidad de incorporar a Max Verstappen, pero Wolff prefirió apostar por el talento que Mercedes había desarrollado durante años. En una entrevista con la Fórmula 1 explicó que el futuro del equipo estaba en Antonelli y George Russell, ambos formados dentro de su programa de jóvenes pilotos.
El directivo austríaco también reconoció que la principal incógnita no era la velocidad del italiano, sino su madurez para afrontar la presión de la máxima categoría. “Estábamos convencidos de su talento; la cuestión era la madurez”, explicó.
Wolff asumió entonces la responsabilidad de proteger su desarrollo y darle margen para crecer en un entorno tan exigente como la Fórmula 1. La decisión quedó confirmada el 31 de agosto de 2024, cuando Mercedes anunció oficialmente que Antonelli sería compañero de Russell a partir de 2025.
La primera temporada de Kimi Antonelli en Fórmula 1 confirmó la apuesta de Mercedes
Antonelli debutó oficialmente en la Fórmula 1 en marzo de 2025, durante el Gran Premio de Australia. Terminó cuarto después de una carrera complicada por las condiciones de lluvia y una remontada desde la posición 16.
En su temporada de novato consiguió tres podios y 150 puntos. Entre sus resultados más destacados estuvieron el tercer lugar en Canadá y los podios consecutivos de Brasil y Las Vegas.
También estableció una marca en Miami al conseguir la pole position de la carrera sprint, con lo que se convirtió en el piloto más joven en lograr una pole de cualquier formato en la historia de la categoría.
Su desempeño terminó por colocarlo séptimo en el campeonato de pilotos, una posición que confirmó su capacidad para competir en la máxima categoría y le permitió llegar a 2026 con experiencia suficiente para pelear por resultados mayores.
Así fue la temporada 2026, en la que Kimi Antonelli se convirtió en campeón mundial de Fórmula 1
La segunda temporada de Kimi Antonelli en Fórmula 1 cambió las expectativas sobre su futuro. El italiano comenzó el campeonato con un segundo lugar en Australia y consiguió sus primeras victorias en China y Japón.
Su triunfo en Japón también lo convirtió en el piloto más joven en encabezar la clasificación del campeonato mundial. Después llegaron otras tres victorias consecutivas, con lo que completó una racha de cinco Grandes Premios ganados desde su primera victoria en China.
Uno de los resultados más importantes llegó en el Gran Premio de Italia, en Monza. Antonelli consiguió la victoria después de arrancar desde la posición 19, en una actuación que tuvo un significado especial por tratarse de su carrera de casa. Fue el primer italiano en ganar esa competencia desde Ludovico Scarfiotti en 1966.
La temporada también puso a prueba su capacidad para manejar la presión. Después de una racha menos favorable, recuperó consistencia y amplió su ventaja en el campeonato con resultados que le permitieron llegar a México con una oportunidad histórica.
Antes de asegurar el título en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Antonelli acumulaba nueve victorias y 15 podios. El resultado en el circuito mexicano elevó su cuenta a 16 podios en la temporada.
El campeonato quedó asegurado el 1 de noviembre de 2026, durante la carrera número 19 del calendario. Antonelli arrancó desde la cuarta posición y necesitaba terminar entre los nueve primeros para convertirse en campeón, sin depender de lo que hicieran sus rivales.
La competencia tuvo varios incidentes, incluida una bandera roja provocada por un accidente de Valtteri Bottas y un auto de seguridad en la parte final. Antonelli mantuvo el control de su Mercedes y consiguió superar a Charles Leclerc en las últimas vueltas para quedarse con el tercer lugar.
Max Verstappen ganó la carrera y Lewis Hamilton terminó segundo. Antonelli, sin embargo, fue el protagonista del día: con 20 años y 68 días, consiguió su primer campeonato mundial y estableció un récord que dejó atrás la marca de Sebastian Vettel.
El italiano terminó la competencia con una ventaja de 119 puntos sobre sus perseguidores, suficiente para asegurar matemáticamente el título.
Con su victoria en el campeonato de pilotos de 2026, Antonelli se incorporó a un grupo reducido de campeones que consiguieron el título al volante de un Mercedes. Antes que él lo hicieron Juan Manuel Fangio, en 1954 y 1955; Nico Rosberg, en 2016, y Lewis Hamilton, en seis ocasiones con la escudería alemana.
Así es Kimi Antonelli fuera de las pistas
Kimi Antonelli creció en una familia vinculada al automovilismo. Su padre, Marco Antonelli, fue piloto y dirige Antonelli Motorsport, el equipo donde comenzó a desarrollar sus habilidades al volante.
Su madre, Veronica, lo acompañó desde pequeño a los circuitos y se encargó de buena parte de la logística familiar durante sus competencias.
El piloto también tiene una hermana menor, Maggie, nueve años más joven, con quien mantiene una relación cercana.
Kimi reconoce que su madre es su principal confidente y que su padre ha sido su primer maestro y crítico. Además, bromea con que Veronica y Maggie son quienes mandan en casa.
Una de las anécdotas que mejor retrata su relación con sus amigos ocurrió en mayo de 2025, durante el Gran Premio de Emilia-Romaña, en Imola.
El joven piloto invitó a aproximadamente 25 compañeros de escuela y dos profesores al circuito para que conocieran el paddock y las instalaciones de Mercedes.
Además, organizó que les llevaran alrededor de 100 porciones de lasaña para compartir con el equipo. En aquel momento todavía estudiaba en el Instituto Salvemini, cerca de Bolonia, y consiguió graduarse ese mismo año, pese a las exigencias de su primera temporada en Fórmula 1.
En cuanto a sus gustos musicales, el italiano mencionó a Eminem, Drake, Bad Bunny y 50 Cent entre sus artistas favoritos. Sin embargo, antes de competir prefiere permanecer en silencio para concentrarse.
También disfruta los videojuegos de simulación automovilística y los autos a control remoto, algunos de cuyos modelos pueden alcanzar los 120 kilómetros por hora.
Fuera de las pistas practica pádel y tenis, sigue el basquetbol de la NBA y apoya al Bologna FC, el equipo de futbol de su ciudad natal.
Entre sus actividades favoritas también están los viajes con amigos, los documentales deportivos y las películas o series sobre figuras como Michael Jordan, Ayrton Senna y Rafael Nadal.
A pesar de su exposición internacional, Kimi busca tener momentos de privacidad. Después de los Grandes Premios suele desconectarse del teléfono durante dos o tres días para descansar y dedicar tiempo a su familia y sus amigos.
Su madre también supervisa parte de sus gastos mediante un presupuesto mensual y lo ayuda a elegir su ropa, pues, según ha contado, los automóviles le interesan mucho más que la moda.