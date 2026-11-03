Thomas Markle ingresa en residencia para pacientes con demencia en medio de la investigación en su contra

De acuerdo con la información de The Telegraph, el diagnóstico de deterioro cognitivo podría dificultar que los investigadores lo interroguen sin cumplir previamente determinados requisitos médicos y legales.

El traslado ocurre después de que su hijo, Thomas Markle Jr., denunciara ante las autoridades filipinas el supuesto hallazgo de imágenes y videos de abuso sexual infantil en la antigua vivienda de su padre en Cebú. Hasta ahora, Thomas Markle ha negado las acusaciones y las ha calificado de “mentiras repugnantes”.

El abogado Spencer Kuvin, especialista en casos de delitos sexuales en Florida, explicó a The Telegraph que las autoridades no pueden simplemente acudir a una residencia para interrogar a una persona con demencia. Antes sería necesario contar con una evaluación médica independiente que determine si está en condiciones de responder preguntas y, dependiendo de las circunstancias, obtener autorización judicial.



Thomas Markle ha hablado de su hija en incontables ocasiones. Aquí, en marzo de 2021, en el programa Good Morning Britain. (ITV/Shutterstock/ITV/Shutterstock)

Esto no significa que la investigación esté cancelada ni que Thomas Markle quede automáticamente exento de cualquier responsabilidad. Su capacidad para participar en un eventual procedimiento tendría que evaluarse conforme a los criterios legales correspondientes.

Además, un diagnóstico de demencia no determina por sí solo si una persona era capaz de comprender sus actos en el momento en que presuntamente ocurrieron. Son cuestiones distintas que tendrían que analizarse con pruebas médicas y legales.

