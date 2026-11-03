Thomas Markle, papá de Meghan Markle, fue trasladado a una residencia especializada en el cuidado de personas con demencia en Florida, Estados Unidos, mientras la investigación por las acusaciones de presunta posesión de material de abuso sexual infantil sigue.
El hombre, de 82 años, se encuentra ahora en un centro de cuidados de la memoria, una situación que podría poner obstáculos legales a las diligencias de las autoridades.
Thomas Markle ingresa en residencia para pacientes con demencia en medio de la investigación en su contra
De acuerdo con la información de The Telegraph, el diagnóstico de deterioro cognitivo podría dificultar que los investigadores lo interroguen sin cumplir previamente determinados requisitos médicos y legales.
El traslado ocurre después de que su hijo, Thomas Markle Jr., denunciara ante las autoridades filipinas el supuesto hallazgo de imágenes y videos de abuso sexual infantil en la antigua vivienda de su padre en Cebú. Hasta ahora, Thomas Markle ha negado las acusaciones y las ha calificado de “mentiras repugnantes”.
El abogado Spencer Kuvin, especialista en casos de delitos sexuales en Florida, explicó a The Telegraph que las autoridades no pueden simplemente acudir a una residencia para interrogar a una persona con demencia. Antes sería necesario contar con una evaluación médica independiente que determine si está en condiciones de responder preguntas y, dependiendo de las circunstancias, obtener autorización judicial.
Esto no significa que la investigación esté cancelada ni que Thomas Markle quede automáticamente exento de cualquier responsabilidad. Su capacidad para participar en un eventual procedimiento tendría que evaluarse conforme a los criterios legales correspondientes.
Además, un diagnóstico de demencia no determina por sí solo si una persona era capaz de comprender sus actos en el momento en que presuntamente ocurrieron. Son cuestiones distintas que tendrían que analizarse con pruebas médicas y legales.
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¿De qué acusan al papá de Meghan Markle?
El caso salió a la luz después de que Thomas Markle Jr. asegurara haber encontrado cientos de fotografías y videos de contenido sexual con menores en varias cajas que permanecían en la antigua vivienda de su padre en Cebú, Filipinas.
Tras recibir la denuncia, las autoridades filipinas obtuvieron una orden para revisar dispositivos electrónicos y otros objetos. Entre el material asegurado habría computadoras, teléfonos, discos duros y tarjetas de memoria que ahora deben ser sometidos a análisis forenses para determinar su contenido, procedencia y posibles responsables.
La investigación también contempla información sobre un segundo supuesto hallazgo de material en un almacén de Rosarito, México. Sin embargo, Thomas Markle ha negado tener relación con ese material y ha asegurado que las acusaciones son falsas.
El FBI también manifestó estar al tanto de las denuncias y señaló que colaboraría con las autoridades filipinas cuando fuera necesario. Hasta el momento, la investigación continúa y las acusaciones no deben confundirse con una sentencia o una declaración de culpabilidad.