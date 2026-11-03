Timbiriche critica la serie en ViX y cuestiona cómo se abordó el caso de Sasha Sokol

Timbiriche critica serie de ViX

Los seis integrantes originales firmaron un comunicado en el que cuestionaron la narrativa de la producción y lamentaron que una historia marcada por la música, la amistad y los recuerdos de varias generaciones terminara centrada en un episodio doloroso que, desde su perspectiva, fue abordado de manera irresponsable.

“La serie de Timbiriche no fue de Timbiriche”, comienza el documento, en el que explicaron por qué no se sienten representados por la ficción.

“Desaprovecharon una historia extraordinaria, llena de música y recuerdos que han unido a generaciones. Eligieron distorsionar lo que vivimos juntos —dejando de lado la magia que hizo de Timbiriche un grupo entrañable— para concentrarse en un episodio profundamente doloroso y tratarlo de forma irresponsable. No se trata de que las historias incómodas dejen de contarse; se trata de cuestionar cómo se cuentan”.

Una de las principales inconformidades de los artistas tiene que ver con la forma en que la serie presentó la historia de Sasha Sokol y Luis de Llano . En marzo de 2022, la cantante hizo pública la relación que mantuvo con el productor cuando ella tenía 14 años y él 39.

Sasha emprendió acciones legales contra De Llano y, en junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó firme la resolución en su contra. Además, estableció que las acciones civiles por daño moral derivado de violencia sexual sufrida durante la infancia no deben prescribir.

La serie de ViX, integrada por ocho episodios, fue presentada como una ficción inspirada en hechos reales. Su productor ejecutivo, Pablo Cruz, explicó que el caso de Sasha y De Llano era la columna vertebral de la historia y que el equipo tomó información pública sobre la agrupación para construir su propia interpretación. Sin embargo, los seis integrantes dejaron claro que no participaron en la creación del proyecto ni fueron consultados sobre las historias que se cuentan en pantalla.