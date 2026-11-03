Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y Sasha Sokol fijaron postura sobre la serie inspirada en la historia de Timbiriche, producción de ViX que ha generado polémica por la manera en que retrató algunos episodios de la trayectoria del grupo, particularmente el caso de abuso sexual que involucra a la cantante y al productor Luis de Llano.
Timbiriche critica la serie en ViX y cuestiona cómo se abordó el caso de Sasha Sokol
Timbiriche critica serie de ViX
Los seis integrantes originales firmaron un comunicado en el que cuestionaron la narrativa de la producción y lamentaron que una historia marcada por la música, la amistad y los recuerdos de varias generaciones terminara centrada en un episodio doloroso que, desde su perspectiva, fue abordado de manera irresponsable.
“La serie de Timbiriche no fue de Timbiriche”, comienza el documento, en el que explicaron por qué no se sienten representados por la ficción.
“Desaprovecharon una historia extraordinaria, llena de música y recuerdos que han unido a generaciones. Eligieron distorsionar lo que vivimos juntos —dejando de lado la magia que hizo de Timbiriche un grupo entrañable— para concentrarse en un episodio profundamente doloroso y tratarlo de forma irresponsable. No se trata de que las historias incómodas dejen de contarse; se trata de cuestionar cómo se cuentan”.
Una de las principales inconformidades de los artistas tiene que ver con la forma en que la serie presentó la historia de Sasha Sokol y Luis de Llano . En marzo de 2022, la cantante hizo pública la relación que mantuvo con el productor cuando ella tenía 14 años y él 39.
Sasha emprendió acciones legales contra De Llano y, en junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó firme la resolución en su contra. Además, estableció que las acciones civiles por daño moral derivado de violencia sexual sufrida durante la infancia no deben prescribir.
La serie de ViX, integrada por ocho episodios, fue presentada como una ficción inspirada en hechos reales. Su productor ejecutivo, Pablo Cruz, explicó que el caso de Sasha y De Llano era la columna vertebral de la historia y que el equipo tomó información pública sobre la agrupación para construir su propia interpretación. Sin embargo, los seis integrantes dejaron claro que no participaron en la creación del proyecto ni fueron consultados sobre las historias que se cuentan en pantalla.
En su comunicado también cuestionaron que el sufrimiento de las víctimas pueda convertirse en un producto de entretenimiento sin considerar el impacto que esto puede tener en quienes han vivido situaciones similares.
“Recordemos que México es uno de los países con más casos de abuso infantil en el mundo. Un programa de televisión que pretende convertir ese dolor en entretenimiento no contribuye a prevenirlos y revictimiza a quien lo vivió”.
Aunque expresaron su desacuerdo con la producción, los seis integrantes también destacaron que la polémica abrió una conversación pública sobre el abuso infantil y generó muestras de apoyo hacia quienes han denunciado este tipo de violencia. En particular, reconocieron el camino que recorrió Sasha para llevar su caso hasta la Suprema Corte y el precedente que representa para otras víctimas.
“Celebramos que buena parte de la conversación pública haya demostrado más sensibilidad y altura moral. Agradecemos profundamente a quienes supieron distinguir entre la ficción y nuestras vidas, acompañándonos con solidaridad”.
En otra parte del documento, los integrantes señalaron que la serie dejará de ser tema de conversación con el paso del tiempo, pero consideran que la lucha de Sasha tendrá un significado mucho más duradero.
“Dentro de poco no se hablará de la serie. Pero estamos convencidos que permanecerá el recuerdo de quien alzó la voz, la conversación que eso generó, de cómo su lucha llegó hasta la Suprema Corte abriendo un nuevo camino de justicia para otras víctimas. Eso sí es algo que trasciende. Eso sí es algo que vale la pena recordar y reconocer”.
Timbiriche agradece el apoyo y anuncia que celebrará 45 años en 2027
Al final del comunicado, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y Sasha Sokol también dedicaron unas palabras a sus seguidores, quienes los han acompañado durante más de cuatro décadas.
Los artistas destacaron que, más allá de la controversia por la serie, las muestras de cariño les permitieron confirmar que sus canciones siguen presentes tanto entre quienes crecieron escuchándolos como entre las nuevas generaciones que han descubierto su música.
“A nosotros, que desde niños hemos tenido el privilegio de sentir su cariño, todo esto nos permitió constatar una vez más cuánto nos quieren. Y por eso ¡GRACIAS! Saber que hay personas que llevan décadas vibrando con nuestra música y otras que lo hacen ahora por primera vez, nos llena de emoción”.
El mensaje cerró con un anuncio que despertó el interés de sus seguidores: en 2027 se cumplirán 45 años del nacimiento de Timbiriche, una fecha que los integrantes ya tienen presente.
“En 2027 celebraremos 45 años de una historia de complicidad y amor que, gracias a ustedes, sigue viva”. Por ahora, no se ha confirmado si este aniversario incluirá un reencuentro de los integrantes en los escenarios o si la celebración tendrá otro formato.