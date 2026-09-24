Kate Middleton confiesa que el príncipe William le ha 'quitado' una de sus mayores pasiones

Seis años después, la princesa de Gales sorprendió al admitir que la afición por la jardinería ha cambiado dentro de casa. Durante una visita a Garon Park, en Southend-on-Sea, Kate participó en un taller de horticultura organizada por The Forward Trust y confesó, entre risas, que quien realmente domina el tema ahora es el príncipe William.

“Debería tener a mi marido aquí; sabe mucho de esto y le apasiona de verdad”, comentó mientras recorría los jardines junto a Liam King, responsable de conservación del parque. Cuando le preguntaron si ella también seguía dedicándose a la jardinería, su respuesta fue breve y sincera: “Un poco”.

La frase llamó la atención porque contrasta con la imagen que Kate proyectó durante años como una de las royals más vinculadas al mundo de las plantas. En 2019 diseñó el célebre Back to Nature Garden para el Chelsea Flower Show y, durante la pandemia, impulsó varias iniciativas para promover el bienestar a través de los espacios verdes.

Kate Middleton se une a la lucha contra las adicciones

La visita de Kate Middleton no estuvo centrada únicamente en la horticultura. La princesa de Gales acudió para conocer Forward Growing, un programa comunitario que utiliza la jardinería como parte del proceso de recuperación de personas con problemas de adicción y salud mental.

Durante el encuentro, la princesa insistió en la importancia de abordar el problema desde su origen. “Comprender las causas profundas” e “iniciar la conversación” son, aseguró, dos elementos fundamentales para combatir las adicciones.

El mensaje forma parte de la Semana de Concienciación sobre las Adicciones, una campaña impulsada por The Forward Trust que este año busca generar 17,000 conversaciones en todo Reino Unido como homenaje a las miles de personas que pierden la vida anualmente por causas relacionadas con el alcohol y las drogas.

Kate mantiene una relación estrecha con esta causa desde 2021, cuando respaldó la creación de la primera edición de esta semana de sensibilización en nombre de la fundación.