El príncipe Harry prepara un documental sobre Lady Di por el 30 aniversario de su muerte

Harry prepara un documental sobre Lady Di a 30 años de su muerte

Por ahora, el documental no está confirmado oficialmente. Los reportes señalan que se han discutido distintas posibilidades, pero que ningún proyecto ha sido finalizado ni anunciado de manera formal.

Según las versiones publicadas, el príncipe Harry estaría analizando cuál sería la manera más significativa de celebrar el legado de su madre durante el aniversario de su muerte.

El proyecto podría incluir testimonios de personas cercanas a Diana, entre ellas familiares y amigos que compartieron momentos importantes con ella. El objetivo sería ofrecer una mirada más personal a la vida de la princesa, más allá de su papel como integrante de la familia real británica.

Diana murió el 31 de agosto de 1997, a los 36 años, después de sufrir un accidente automovilístico en París. En ese momento, Harry tenía 12 años y su hermano, el príncipe William, 15.



Aseguran que la princesa Diana preparaba al príncipe Harry para ser rey en vez de William (Princess Diana Archive)

La fecha de su fallecimiento continúa siendo una de las más significativas para sus hijos, quienes en distintas ocasiones han hablado sobre el impacto que tuvo la pérdida de su madre en sus vidas.

El posible proyecto llega en medio de nuevas conversaciones sobre Lady Di

La idea de un documental encabezado por Harry surge mientras el interés por Diana vuelve a crecer de cara al aniversario número 30 de su muerte.

Durante los últimos meses, la vida de la princesa ha sido retomada en libros, documentales y nuevas investigaciones que revisan su relación con la monarquía, su matrimonio con el entonces príncipe Carlos y los años posteriores a su divorcio.

En este contexto, una producción liderada por Harry podría ofrecer una perspectiva especialmente personal sobre Diana, tomando en cuenta los recuerdos del príncipe como hijo y las experiencias que ha compartido públicamente desde que se alejó de sus funciones como integrante de la familia real.

Hasta ahora, no se ha confirmado que el proyecto esté relacionado con alguna publicación reciente sobre la princesa ni que busque responder a versiones específicas sobre su vida.

