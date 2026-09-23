Meghan y Harry lanzan advertencia a los papás de los compañeros de escuela de Archie y Lilibet

La advertencia sobre las fotografías en la escuela de Archie y Lilibet

De acuerdo con Page Six, las familias recibieron una comunicación en la que se les recuerda la importancia de fotografiar únicamente a sus propios hijos. La recomendación también alcanza a padres cuyos hijos participan en actividades deportivas con estudiantes de otras escuelas.

La medida ocurre después de que la privacidad de la familia Sussex se convirtiera nuevamente en un tema de preocupación desde su regreso al Reino Unido.

La indicación no habría sido dirigida exclusivamente a la familia de Harry y Meghan, pero su llegada a la comunidad escolar ocurre después de que Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, comenzaran clases en la zona de los Cotswolds.

Der acuerdo con medios locales, las familias de alumnos que practican deportes tanto en la escuela como en instituciones vecinas también recibieron la indicación. Una de las comunicaciones habría recordado específicamente “la importancia de solo tomar fotografías de sus propios hijos”.

La medida provocó distintas reacciones entre los padres. Según el reporte citado por el medio, uno de ellos consideró que la advertencia era innecesaria y expresó que las familias ya conocen los límites respecto a fotografiar a menores que no son sus hijos.