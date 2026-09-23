La privacidad de Archie y Lilibet vuelve a estar en el centro de atención. A pocas semanas de que los hijos de príncipe Harry y Meghan Markle comenzaran su nueva vida escolar en Reino Unido, padres y cuidadores de alumnos de la zona habrían recibido nuevas indicaciones sobre la manera en que pueden tomar fotografías durante actividades escolares y deportivas.
Meghan y Harry lanzan advertencia a los papás de los compañeros de escuela de Archie y Lilibet
La advertencia sobre las fotografías en la escuela de Archie y Lilibet
De acuerdo con Page Six, las familias recibieron una comunicación en la que se les recuerda la importancia de fotografiar únicamente a sus propios hijos. La recomendación también alcanza a padres cuyos hijos participan en actividades deportivas con estudiantes de otras escuelas.
La medida ocurre después de que la privacidad de la familia Sussex se convirtiera nuevamente en un tema de preocupación desde su regreso al Reino Unido.
La indicación no habría sido dirigida exclusivamente a la familia de Harry y Meghan, pero su llegada a la comunidad escolar ocurre después de que Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, comenzaran clases en la zona de los Cotswolds.
Der acuerdo con medios locales, las familias de alumnos que practican deportes tanto en la escuela como en instituciones vecinas también recibieron la indicación. Una de las comunicaciones habría recordado específicamente “la importancia de solo tomar fotografías de sus propios hijos”.
La medida provocó distintas reacciones entre los padres. Según el reporte citado por el medio, uno de ellos consideró que la advertencia era innecesaria y expresó que las familias ya conocen los límites respecto a fotografiar a menores que no son sus hijos.
Archie y Lilibet ya habían cambiado de escuela por seguridad
La nueva recomendación llega poco después de que Harry y Meghan tomaran una decisión inesperada respecto a la educación de sus hijos.
Archie y Lilibet cambiaron de escuela apenas dos días después de comenzar el nuevo ciclo escolar. Reuters informó que la decisión estuvo relacionada con preocupaciones de seguridad vinculadas con el traslado desde el hogar temporal de la familia hasta el colegio.
El trayecto original podía extenderse considerablemente debido al tráfico, lo que generó inquietud entre el equipo de seguridad de los Sussex. Un portavoz de Harry y Meghan aclaró que la decisión no representaba una crítica a la escuela ni a su personal, quienes habían tratado bien a los niños.
La familia había regresado al Reino Unido en agosto de 2026, después de aproximadamente seis años viviendo en California. El movimiento marcó un cambio importante para Archie y Lilibet, quienes ahora están teniendo una parte importante de su vida cotidiana en el país donde nació su padre.
El propio Harry ha compartido recientemente algunos detalles sobre la adaptación de sus hijos. Durante los WellChild Awards en Londres, contó que ambos habían tenido los típicos “Monday morning blues” antes de ir a clases y que incluso comenzaron a adoptar algunos hábitos británicos, entre ellos comer Marmite con crumpets.