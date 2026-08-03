El príncipe William admite que avergüenza a sus hijos y la reacción de George se vuelve viral

La escena ocurrió durante un encuentro con atletas del equipo de Gales en Glasgow, Escocia, donde la familia conversó sobre deporte, gimnasia y ciclismo en un ambiente relajado que permitió ver el lado más espontáneo de los Windsor.

Antes de reunirse con los deportistas, William y Kate conversaron con los ciclistas olímpicos Chris Hoy y Laura Kenny, quienes les propusieron probar una bicicleta tándem en el velódromo.

Príncioe William y príncipe George (Getty Images)

Entre bromas, la atleta paralímpica Olivia Breen comentó que la pareja incluso podría estrenar el uniforme oficial del equipo galés durante el recorrido. William, fiel a su sentido del humor, respondió entre risas:

"¡Ya sabes lo que me pasa con la licra!"

El momento más divertido llegó cuando el presentador Gethin Jones preguntó a los hijos de los príncipes si les gustaría ver a sus padres montando juntos en una bicicleta tándem.



Today, Prince William and Catherine, Princess of Wales, were joined by their children, Prince George, Princess Charlotte, and Prince Louis, at the Glasgow 2026 Commonwealth Games velodrome, where they watched the track cycling action. As they left, each of the three children… pic.twitter.com/oFVFHLBVUl — Blairsun God save The King! 🇬🇧👑 (@Blairsun15) August 1, 2026

Sin pensarlo dos veces, el príncipe George respondió con un rotundo: "¡No!"

La reacción provocó las carcajadas de Kate Middleton, mientras William aceptó la derrota con una frase con la que muchos padres se sintieron identificados: "Ya te avergonzamos bastante".