Las acusaciones más impactantes del hermano de Lady Di contra la familia real en su nuevo libro

Las fuertes acusaciones contra el rey Carlos

Estas son las principales acusaciones del libro, cuyos extractos publicados desde el pasado 16 de septiembre por el diario Daily Mail dieron lugar a un inusual desmentido por parte del Palacio de Buckingham.

Charles Spencer afirma que el exesposo de Diana, entonces príncipe de Gales, parecía "de una jovialidad despreocupada", como si "se hubiera ganado la lotería", durante una conversación telefónica tras su accidente fatal el 31 de agosto de 1997 en París.

La muerte a los 36 años de la princesa, convertida en una celebridad mundial, conmovió al planeta entero. Según su hermano, el heredero al trono vio en ese suceso la oportunidad de "casarse con la mujer que amaba", Camila, hoy reina consorte.



Charles Spencer, hermano de Lady Di, escribió el libro 'El canto del cisne' (© Terence Donovan, cortesía de Terence Donovan Archivo/Camera Press, Londres)

En otro pasaje, retoma una disputa que tuvo con Carlos sobre la participación de los príncipes William y Harry en la procesión detrás del ataque de su madre durante el funeral y lo acusa de haber mostrado "desprecio" hacia Diana y de decir que ella sería "olvidada pronto".

El palacio real, que no suele reaccionar a este tipo de acusación, refutó esa versión de los hechos: "El dolor de un duelo familiar puede nublar la razón, afectar el juicio y alterar los recuerdos".

Charles Spencer, de 62 años, también afirma que Diana pensó en anular su matrimonio después de descubrir una pulsera que Carlos le compró a Camila y que la princesa de Gales, presa de pensamientos suicidas, conducida varias veces hasta Beachy Head, un acantilado al sur de Inglaterra.

Pero el amor que sentía por sus hijos "le impidió ir más lejos", escribe su hermano.