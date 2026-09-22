Las acusaciones más impactantes del hermano de Lady Di contra la familia real en su nuevo libro

Acusaciones contra la reina Isabel
Según Spencer, la reina Isabel II, fallecida en 2022, habría reaccionado en un primer momento con "irritación" al enterarse del accidente de Diana. La soberana habría dicho: "¿Qué ha hecho ahora?", antes de darse cuenta de la gravedad de la situación.
Según el libro, tras la muerte de Lady Di, Isabel II propuso devolverle a la princesa su título de Alteza Real, que le había sido retirado tras su divorcio del príncipe Carlos en 1996. Una oferta que su hermano rechazó.
En ese momento, la reina fue criticada por su aparente frialdad, que contrastaba con la conmoción internacional que suscitó la muerte de la princesa.
En su conversación con la BBC transmitida el domingo, Spencer establece un paralelismo entre el trato que le dieron los tabloides a Diana y el que han sufrido en los últimos años su hijo menor, Harry, y su esposa Meghan, quienes recientemente regresaron a vivir en Reino Unido.
Lamentó "una influencia nociva" y un "veneno" y dijo estar preocupado por la seguridad del príncipe Enrique, quien carece de protección policial desde que se retiró de la familia real.
Acusaciones contra Mohamed Al Fayed
Charles Spencer relata en su libro que a Diana "no le caía bien Mohamed Al Fayed", padre de su pareja, Dodi Al Fayed, quien falleció junto a ella en el accidente automovilístico.
La princesa le habría "contado con repugnancia que, al inicio de su romance con Dodi, Mohamed se le había acercado, había dejado que su mano se deslizara sobre sus glúteos y se los había pellizcado diciéndole en tono lascivo: 'En Egipto, el suegro tiene la primicia'".
El exdueño de las tiendas Harrods, fallecido en 2023, fue acusado por decenas de mujeres de agresión sexual, violación y explotación sexual.