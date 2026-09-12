Tras recibir duro desaire de Carlos III, el príncipe Harry se enfoca en su propia agenda

La aclaración llegó mediante una carta enviada el 7 de septiembre por Richard Benyon, Lord Chamberlain, a funcionarios gubernamentales, militares y otras autoridades.

El documento señaló que los duques de Sussex conservan su independencia financiera y su derecho a la privacidad, pero que su posición es equivalente a la de particulares con intereses comerciales y caritativos.

La comunicación también recordó que los títulos de Sus Altezas Reales permanecen suspendidos y no deben utilizarse.

Además, estableció que cualquier consulta de organismos oficiales sobre las cortesías que deben recibir Harry y Meghan, especialmente cuando pueda existir uso de fondos públicos, debe dirigirse a Buckingham Palace.

Harry y Meghan recibieron la carta de Buckingham Palace poco antes de su publicación

La forma en que se comunicó la decisión generó una reacción del equipo de los Sussex. Según explicó People, Harry y Meghan recibieron los detalles de la carta aproximadamente una hora antes de que fuera difundida públicamente.



Buckingham Palace reiteró que Harry y su familia son ajenos a las actividades de la Corona (Getty Images)

Un portavoz de la pareja dijo que estaban “un poco sorprendidos” de no haber sido informados con anticipación.

Fuentes cercanas a Harry y Meghan también cuestionaron que se les describiera como particulares, al considerar que ambos siguen siendo figuras públicas reconocidas internacionalmente.

El documento no modificó la situación establecida después de la salida de Harry y Meghan de sus funciones como miembros senior de la Familia Real en 2020. Tampoco les retiró sus títulos de duque y duquesa de Sussex.



Meghan y Harry regresaron a Reino Unido a finales de agosto (Instagram / Meghan Markle)

La precisión adquiere especial importancia porque la pareja regresó al Reino Unido a finales de agosto de 2026, después de varios años de residencia en California, acompañada por sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet.