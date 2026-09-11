Alexandra de Hannover, hija menor de Carolina de Mónaco, se compromete con Ben-Sylvester Strautmann luego de 10 años

La publicación no tuvo el tono protocolario de un anuncio real. Alexandra compartió momentos muy personales: la pareja sonriente con el anillo en primer plano durante un desayuno junto a su perro.

El anuncio fue bien recibido rápidamente por miembros del círculo cercano de la familia Grimaldi. Entre quienes felicitaron públicamente a la pareja están Louis y Marie Ducruet, así como otros nombres relacionados con la familia principesca de Mónaco.

La historia de amor de

Alexandra de Hannover y Ben-Sylvester Strautm

Alexandra y Ben se conocieron en Mónaco en 2016 cuando ambos tenían 17 años. De acuerdo con medios europeos, coincidieron durante la carrera solidaria No Finish Line, una de las actividades deportivas tradicionales del Principado.



Meses después comenzaron a aparecer juntos públicamente hasta que, en 2018, acudieron juntos al Baile de la Rosa, una de las citas más importantes del calendario de la familia Grimaldi y un evento organizado bajo la responsabilidad de Carolina de Mónaco.

Desde entonces, Ben ha dejado de ser simplemente el novio de Alexandra para convertirse en uno más de la familia. Ha acompañado a la princesa en eventos deportivos, celebraciones del Principado, el Baile de la Rosa y otros compromisos sociales.

Una de sus apariciones más recientes fue precisamente en el Baile de la Rosa de marzo de 2026, donde volvió a aparecer junto a Alexandra y varios integrantes de la familia Grimaldi. También han sido fotografiados juntos en eventos deportivos y durante sus viajes.

¿Quién es Ben-Sylvester Strautmann?

Aunque no pertenece a una familia real, Ben-Sylvester Strautmann tampoco es un desconocido dentro de los círculos sociales de Mónaco. De origen alemán, creció en el Principado después de que su familia se mudara allá cuando él era niño. Sus padres tienen antecedentes en el mundo empresarial y financiero y Ben estudió Administración de Empresas en Londres.

También tuvo una faceta deportiva. Jugó basquetbol y llegó a formar parte de la selección de Mónaco sub-18. Además, fue DJ. Su perfil profesional se ha mantenido considerablemente más discreto que el de la familia con la que está relacionado desde hace una década.

El anillo: un diamante amarillo como protagonista

El anuncio también puso el foco sobre la joya elegida para la pedida. El anillo tiene como pieza central un diamante amarillo Fancy Yellow de 4.8 quilates, de talla cojín alargada, acompañado por dos diamantes de talla triangular. La pieza está montada en una combinación de oro amarillo de 18 quilates y otros detalles en metal blanco.

De acuerdo con Tatler, el diseño fue realizado por Antinori di San Pietro y el diamante central fue elegido por el propio Ben.



Alexandra de Hannover se comprometió con Ben-Sylvester Strautmann. (Instagram)

Alexandra, entre los Hannover y los Grimaldi

La boda también tendrá un peso particular por la posición que Alexandra ocupa dentro de dos importantes casas europeas.

Es la única hija en común de Carolina de Mónaco y Ernesto de Hannover. Por parte de madre pertenece a la familia Grimaldi y es nieta de Raniero III y Grace Kelly; por parte de padre pertenece a la Casa de Hannover y tiene los títulos de princesa de Hannover, duquesa de Brunswick y Luneburgo y princesa de Gran Bretaña e Irlanda.

Aunque la unión de sus padres terminó en una separación de hecho hace años, Carolina y Ernesto nunca han formalizado su divorcio. Alexandra creció principalmente junto a su mamá y sus tres hermanos mayores por parte materna: Andrea, Carlota y Pierre Casiraghi. Por parte paterna tiene además a Ernesto Augusto y Christian de Hannover.

Esa doble pertenencia hace que Alexandra tenga una posición particular dentro de la realeza europea. No forma parte de una familia reinante por la línea Hannover, pero sí es una integrante cercana de la familia soberana de Mónaco y tiene un papel visible en la vida social del Principado.