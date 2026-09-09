Uganda le da la espalda al príncipe Harry y se retira de los Juegos Invictus en apoyo al rey Carlos III

El anuncio ocurrió luego de que el Palacio de Buckingham difundiera nuevas precisiones sobre la posición de Harry y Meghan Markle dentro de la Familia Real británica, según da a conocer People.

La decisión representa un giro inesperado para Uganda, que apenas en julio de 2026 se había incorporado a la comunidad Invictus y había confirmado su participación en la edición de Birmingham 2027.

¿Por qué Uganda se retiró de los Juegos Invictus?

El general Muhoozi Kainerugaba, jefe de las Fuerzas de Defensa de Uganda e hijo del presidente Yoweri Museveni, anunció el retiro de la delegación de su país de la justa deportiva en redes sociales.



Uganda le da la espalda al príncipe Harry y cancela su participación en los Juegos Invictus (Pool/Getty Images)

Kainerugaba explicó que Uganda no quería ser interpretada como un país contrario al monarca británico y aseguró que su posición era respaldar a Carlos III.

En declaraciones citadas por The Times, también cuestionó a sectores dentro del Ministerio de Defensa ugandés que apoyaban a Harry y Meghan.

La decisión llegó en un momento particularmente sensible para Harry. El duque de Sussex regresó al Reino Unido durante el verano de 2026 junto con Meghan y sus hijos, mientras intenta fortalecer nuevamente sus vínculos con organizaciones benéficas británicas y con la comunidad militar que respalda los Juegos Invictus.