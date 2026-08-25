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Realeza

Meghan Markle vende su ropa en una plataforma, justo antes de regresar a Reino Unido

Meghan Markle se asoció con una plataforma de moda circular para vender prendas que ha usado, justo cuando prepara su regreso a Reino Unido junto a Harry y sus hijos.
mar 25 agosto 2026 01:43 PM
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Meghan Markle vende su ropa a través de una plataforma impulsada por inteligencia artificial. (Getty Images)

Meghan Markle está a punto de regresar a Reino Unido, pero antes de hacer las maletas, encontró una nueva manera de darle una segunda vida a uno de sus activos más comentados: su ropa. Así que decidió venderla a través de una plataforma impulsada por ,la inteligencia artificial.

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Meghan Markle vende su ropa en una plataforma

En abril pasado, Meghan Markle se convirtió en inversora y usuaria de OneOff , la plataforma de moda que utiliza inteligencia artificial para identificar las prendas que llevan celebridades y ponerlas a disposición de sus seguidores para su compra. Esta iniciativa coincide con el anuncio de su regreso temporal a Reino Unido junto al príncipe Harry y sus hijos.

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Meghan Markle vende su ropa a través de la plataforma One Off. (One Off)

No se trata de una simple venta de ropa usada. La estrategia conecta tres elementos que han acompañado la nueva etapa profesional de Meghan: moda, tecnología y consumo más sostenible.

La propuesta de OneOff busca convertir el interés que generan los looks de las celebridades en una experiencia de compra inmediata.

En el caso de Meghan, algunas de las prendas que utilizó durante su último viaje a Australia en abril pasado, fueron puestas a la venta mientras ella todavía estaba de viaje.

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Príncipe Harry y Meghan Marke durante su último viaje a Australia en abril de 2026. (Getty Images)

Las royals que repiten y rentan ropa

Este movimiento también encaja con una tendencia cada vez más visible entre las royals y figuras de alto perfil: repetir prendas, comprar de segunda mano, rentar ropa y darle una segunda vida a las piezas de lujo.

Meghan no es la única que ha incorporado este discurso. La reina Letizia es conocida por repetir algunos de sus looks y ha recurrido incluso al alquiler de prendas, mientras que Kate Middleton suele recuperar joyas históricas que pertenecieron a otros miembros de la familia real británica.

La diferencia es que Meghan está llevando esa conversación directamente al terreno empresarial.

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Meghan Markle vende su ropa en una plataforma impulsada por la inteligencia artificial. (Getty Images)

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¿Qué otros negocios tiene Meghan Markle?

La iniciativa llega en un momento en el que el concepto de moda second hand ha dejado de ser una tendencia de nicho para convertirse en una alternativa cada vez más relevante dentro de la industria.

La idea consiste en prolongar la vida útil de las prendas mediante la reventa, el alquiler, la reutilización o el intercambio, en lugar de asumir que cada aparición pública requiere estrenar un nuevo look.

Para Meghan, además, existe un elemento comercial evidente: sus elecciones de moda generan desde hace años un enorme interés entre quienes quieren conocer las marcas que utiliza.

Meghan Markle
Meghan Markle (As Ever)

Su ropa ha sido analizada prácticamente al detalle desde su llegada a la familia real británica. Cada vestido, bolso, abrigo o par de zapatos puede convertirse en objeto de deseo, por lo que convertir esa atención en una experiencia de compra directa representa una oportunidad de negocio.

Esta apuesta como inversora de la plataforma, también se suma a la transformación de Meghan como empresaria. Su marca de estilo de vida As Ever, que originalmente nació como American Riviera Orchard, ha ampliado su actividad más allá de su imagen como integrante de la realeza.

Por otra parte, la alianza con Netflix que acompañó su lanzamiento terminó en marzo de 2026, aunque ambas partes señalaron que la separación estaba prevista.

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