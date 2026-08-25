Meghan Markle vende su ropa en una plataforma, justo antes de regresar a Reino Unido

Meghan Markle vende su ropa en una plataforma

En abril pasado, Meghan Markle se convirtió en inversora y usuaria de OneOff , la plataforma de moda que utiliza inteligencia artificial para identificar las prendas que llevan celebridades y ponerlas a disposición de sus seguidores para su compra. Esta iniciativa coincide con el anuncio de su regreso temporal a Reino Unido junto al príncipe Harry y sus hijos.

Meghan Markle vende su ropa a través de la plataforma One Off. (One Off)

No se trata de una simple venta de ropa usada. La estrategia conecta tres elementos que han acompañado la nueva etapa profesional de Meghan: moda, tecnología y consumo más sostenible.

La propuesta de OneOff busca convertir el interés que generan los looks de las celebridades en una experiencia de compra inmediata.

En el caso de Meghan, algunas de las prendas que utilizó durante su último viaje a Australia en abril pasado, fueron puestas a la venta mientras ella todavía estaba de viaje.

Príncipe Harry y Meghan Marke durante su último viaje a Australia en abril de 2026. (Getty Images)

Las royals que repiten y rentan ropa

Este movimiento también encaja con una tendencia cada vez más visible entre las royals y figuras de alto perfil: repetir prendas, comprar de segunda mano, rentar ropa y darle una segunda vida a las piezas de lujo.

Meghan no es la única que ha incorporado este discurso. La reina Letizia es conocida por repetir algunos de sus looks y ha recurrido incluso al alquiler de prendas, mientras que Kate Middleton suele recuperar joyas históricas que pertenecieron a otros miembros de la familia real británica.

La diferencia es que Meghan está llevando esa conversación directamente al terreno empresarial.