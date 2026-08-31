Harry y Meghan buscan nueva casa en el exclusivo refugio de ricos y famosos en Reino Unido

La pareja se mudó a California en 2020 en medio de la amargura que provocó por sus duras críticas a la familia real, y renunció definitivamente a su casa de Windsor, que les había sido obsequiada por la entonces reina Isabel II.

Pero tras seis años en el exclusivo barrio californiano de Montecito, ahora han regresado junto con sus hijos Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, y, según los informes, han encontrado un nuevo hogar en la región de los Cotswolds.

En la pintoresca localidad de Burford, el gerente de hostelería Joe Kind, contó a la agencia de noticias AFP que los habitantes estaban acostumbrados a ver "muchísimas caras realmente, realmente famosas".

Príncipe Harry y Meghan Markle buscan casa en Londres. (Getty Images)

La gente no "parpadearía" ante la presencia de la pareja y les dejaría disfrutar de su intimidad, afirmó.

Famosos por sus pueblos de piedra color miel repartidos por los condados de Gloucestershire y Oxfordshire, los Cotswolds están atravesando actualmente una especie de transformación.

La zona ha estado tradicionalmente dominada por residentes locales acomodados y ricos propietarios de segundas viviendas procedentes de Londres.

El príncipe Harry y Meghan Markle ya regresaron a Reino Unido. (Getty Images)

Pero en los últimos años se ha reinventado como uno de los enclaves rurales más de moda del mundo, bautizado por los agentes inmobiliarios como los Hamptons del Reino Unido.

