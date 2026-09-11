Muere la princesa Astrid de Noruega a los 94 años, dos días después del funeral de su hermano Harald V

La princesa Astrid de Noruega murió este viernes 11 de septiembre a los 94 años, informó la Casa Real noruega. Su fallecimiento ocurrió 14 días después de la muerte de su hermano, el rey Harald V, y apenas dos días después de su funeral en Oslo.
La princesa, última hija viva del rey Olav V y la princesa Märtha de Suecia, asistió en silla de ruedas al funeral de Harald el pasado 9 de septiembre en la Catedral de Oslo. Esa fue su última aparición pública.
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La Casa Real informó que el rey Haakon VIII recibió con profunda tristeza la noticia. En un mensaje difundido tras la muerte de su tía, destacó su servicio a la Corona, su compromiso con las personas vulnerables y el papel que desempeñó como apoyo de la Familia Real noruega durante décadas.
¿Quién fue la princesa Astrid de Noruega?
Astrid Maud Ingeborg nació el 12 de febrero de 1932 en Oslo, hija del entonces príncipe heredero Olav y la princesa Märtha. Fue la segunda hija de la pareja y hermana menor de la princesa Ragnhild y mayor del futuro rey Harald V.
Su infancia estuvo marcada por la Segunda Guerra Mundial. Cuando Alemania invadió Noruega en 1940, la familia real abandonó el país. Astrid pasó parte de su infancia en Estados Unidos junto a su madre y sus hermanos antes de regresar a Noruega en 1945.
Tras la muerte de su madre en 1954, Astrid asumió con apenas 22 años el papel de primera dama de Noruega, una función que desempeñó durante 14 años, hasta el matrimonio de su hermano Harald con Sonja Haraldsen en 1968.
Durante ese periodo acompañó al rey Olav V en numerosos actos oficiales y representó a la Corona en distintos compromisos. Con el paso de los años mantuvo actividades públicas y patronazgos vinculados con causas sociales.
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Astrid de Noruega: una vida dedicada a la Familia Real
Astrid se casó con Johan Martin Ferner el 12 de enero de 1961 en la iglesia de Asker. Ferner, empresario y destacado navegante olímpico, había estado casado anteriormente.
Después de su matrimonio, la princesa dejó de utilizar el tratamiento de Alteza Real y pasó a ser conocida como princesa Astrid, señora Ferner. La pareja tuvo cinco hijos: Cathrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth y Carl-Christian. Ferner murió en enero de 2015.
Aunque redujo sus compromisos oficiales mientras sus hijos eran pequeños, Astrid mantuvo durante décadas su vínculo con la vida pública noruega.
Entre sus causas estuvieron las organizaciones dedicadas a personas con discapacidad y, de manera particular, los niños y jóvenes con dislexia.
El propio rey Haakon VIII destacó que su tía mantuvo hasta el final su compromiso con la Casa Real. La describió como una mujer cálida, leal y dedicada, además de recordar que nunca tuvo miedo de expresar lo que pensaba.
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La muerte de Harald V y la última aparición de Astrid
El rey Harald V murió el 28 de agosto de 2026 a los 89 años, después de más de 35 años en el trono. Su hijo, el entonces príncipe heredero Haakon, asumió inmediatamente como rey Haakon VIII.
La sucesión marcó el inicio de una nueva etapa para la monarquía noruega. La hija mayor de Haakon, la princesa Ingrid Alexandra, se convirtió en la nueva heredera al trono.
Astrid, que era la última hermana viva de Harald, estuvo presente durante los días de duelo. La Casa Real publicó fotografías de la princesa sentada en una silla de ruedas junto al féretro de su hermano mientras permanecía en la capilla del Palacio Real de Oslo.
El 9 de septiembre acudió a la ceremonia funeraria de Harald en la Catedral de Oslo. Debido a su estado físico, no participó en la procesión y llegó directamente al templo. Dos días después, la Casa Real confirmó su muerte.
La princesa Astrid era la última hija del rey Olav V
Con la muerte de Astrid desaparece el último de los tres hijos del rey Olav V, quien reinó en Noruega entre 1957 y 1991.
La princesa Ragnhild, la hermana mayor de Astrid y Harald, murió en 2012. Harald murió el 28 de agosto de 2026 y Astrid falleció el 11 de septiembre, con lo que termina esa generación directa de la familia del rey Olav.
La muerte de Astrid también pone fin a una trayectoria de más de siete décadas vinculada a la Corona noruega. Fue testigo de los reinados de su abuelo, Haakon VII; de su padre, Olav V; de su hermano Harald V, y de los primeros días del reinado de su sobrino Haakon VIII.
En marzo de este año, Astrid había sido hospitalizada tras permanecer enferma durante varias semanas. Posteriormente enfrentó otros problemas de salud, entre ellos una insuficiencia cardiaca que llevó a la colocación de un marcapasos temporal.
La Casa Real no informó una causa de muerte en su comunicado oficial. Sí confirmó que la princesa murió en paz a los 94 años y que el rey Haakon ordenó colocar la bandera a media asta en el balcón del Palacio Real este viernes y durante su funeral.
La princesa Astrid deja cinco hijos y una extensa familia. Su muerte, ocurrida apenas dos semanas después de la de su hermano Harald, representa una nueva pérdida para una monarquía que acaba de iniciar el reinado de Haakon VIII.