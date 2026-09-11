Muere la princesa Astrid de Noruega a los 94 años, dos días después del funeral de su hermano Harald V

Muere la princesa Astrid de Noruega, dos semanas después de la muerte de su hermano el rey Harald V (NED ALLEY/AFP)

La Casa Real informó que el rey Haakon VIII recibió con profunda tristeza la noticia. En un mensaje difundido tras la muerte de su tía, destacó su servicio a la Corona, su compromiso con las personas vulnerables y el papel que desempeñó como apoyo de la Familia Real noruega durante décadas.

¿Quién fue la princesa Astrid de Noruega?

Astrid Maud Ingeborg nació el 12 de febrero de 1932 en Oslo, hija del entonces príncipe heredero Olav y la princesa Märtha. Fue la segunda hija de la pareja y hermana menor de la princesa Ragnhild y mayor del futuro rey Harald V.

Su infancia estuvo marcada por la Segunda Guerra Mundial. Cuando Alemania invadió Noruega en 1940, la familia real abandonó el país. Astrid pasó parte de su infancia en Estados Unidos junto a su madre y sus hermanos antes de regresar a Noruega en 1945.

Tras la muerte de su madre en 1954, Astrid asumió con apenas 22 años el papel de primera dama de Noruega, una función que desempeñó durante 14 años, hasta el matrimonio de su hermano Harald con Sonja Haraldsen en 1968.



Muere la princesa Astrid de Noruega, dos semanas después de la muerte de su hermano el rey Harald V (LISE ASERUD/AFP)

Durante ese periodo acompañó al rey Olav V en numerosos actos oficiales y representó a la Corona en distintos compromisos. Con el paso de los años mantuvo actividades públicas y patronazgos vinculados con causas sociales.