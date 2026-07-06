Mette-Marit de noruega reaparece tras su trasplante de pulmón y la condena de su hijo

Mette-Marit de noruega reaparece tras su trasplante de pulmón

El palacio publicó una foto en redes sociales de la princesa, sentada en un sillón junto a su marido, el príncipe Haakon, viendo el partido del Mundial entre Noruega y Brasil, en el que se impuso la selección nórdica, que se clasificó a cuartos de final.

"¡La de ayer se convirtió en una noche histórica!", publicó la Casa Real noruega en Instagram.

En otra foto, se ve a la pareja observando por la ventana a la multitud que se congregó afuera para festejar la victoria.

La Casa Real indicó que tanto Mette-Marit como Haakon habían seguido el partido desde el palacio.

Pero, pese a la velada deportiva, una portavoz de la Casa Real precisó a la AFP que a la princesa aún no le han dado el alta en el hospital.

A la princesa, de 52 años, le diagnosticaron fibrosis pulmonar en 2018, una enfermedad que causa cicatrices en los pulmones y problemas de respiración. En los últimos años, se vio obligada a reducir su agenda.

