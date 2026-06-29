El príncipe William revela momentos muy personales con su abuela, la reina Isabel II

El príncipe de Gales participa en el Queen Elizabeth Digital Memorial, un homenaje digital creado para conservar el legado de la fallecida reina con motivo del que habría sido su centenario, celebrado el pasado 21 de abril. El proyecto reúne archivos históricos y testimonios de personas que convivieron con Isabel II durante su reinado.

En un video grabado desde el Castillo de Windsor, William recordó sus visitas a sus abuelos cuando estudiaba en el cercano Eton College.

"Algunos de mis recuerdos más entrañables de mi abuela son de aquí, en Windsor. Recuerdo muchas tardes tranquilas tomando el té con ella y con mi abuelo en el castillo, platicando, compartiendo historias y viendo lo relajada que estaba aquí, rodeada de su familia y de sus queridos perros y caballos", dice el príncipe en el video.

El royal confesó que esas tardes marcaron profundamente su vida y reveló que fue precisamente la reina quien le transmitió una tradición que conserva hasta la actualidad: “Hasta el día de hoy, me dejó un amor por la hora del té que nunca imaginé que necesitaría. Verla montar a caballo en el Gran Parque, incluso en sus últimos años, me permitió conocer una faceta de mi abuela que el mundo rara vez veía: lejos de sus deberes oficiales, relajada y en casa”, continuó.

La reina Isabel II y el príncipe William en un evento en 2015. (Getty Images)

La reina Isabel II en su faceta de abuela

Aunque para millones de personas Isabel II fue el rostro de la monarquía británica durante 70 años, William dejó claro que Windsor representaba un refugio muy distinto para ella.

En ese entorno, explicó, la soberana podía dejar de lado el protocolo y disfrutar de la compañía de su familia. Su pasión por los caballos y los corgis, dos de sus grandes sellos personales, formaba parte de esa rutina familiar que el príncipe recuerda con cariño.

La relación entre ambos se fortaleció especialmente durante la adolescencia de William, cuando estudiaba en Eton College, ubicado a pocos minutos del castillo, lo que le permitía visitar con frecuencia a la reina Isabel II y al príncipe Felipe.