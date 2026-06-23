¿Qué une a Emma Watson, el príncipe William y Benedict Cumberbatch? El motivo detrás de su reunión

La estrella de Harry Potter se unió al foro organizado por United for Wildlife, una organización impulsada por la Royal Foundation que busca combatir el tráfico ilegal de especies y fomentar acciones concretas en favor de la naturaleza.

La cita reunió a empresarios, líderes tecnológicos y figuras públicas con un objetivo común: acelerar la respuesta frente a la crisis climática.

Príncipe William, Emma Watson y Benedict Cumberbatch. (Getty Images)

El encuentro, celebrado en el marco de la London Climate Action Week, contó también con la presencia del actor Benedict Cumberbatch y del exvicepresidente estadounidense Al Gore.

Durante una conversación sobre la responsabilidad colectiva para proteger el planeta, Emma Watson destacó el poder de las historias y de las marcas para generar cambios reales.

“Las narrativas importan y la manera en que se comunican estos temas puede inspirar a las nuevas generaciones”, explicó la actriz, quien desde hace años se ha involucrado en causas relacionadas con la sostenibilidad y la moda responsable.