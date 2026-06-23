Alejada de las alfombras rojas y con escasas apariciones públicas en los últimos años, Emma Watson volvió al centro de atención por una razón muy distinta a Hollywood.
La actriz británica participó en uno de los encuentros más destacados de la London Climate Action Week, donde compartió escenario con el príncipe William y Benedict Cumberbatch para promover nuevas iniciativas a favor del medio ambiente.
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¿Qué une a Emma Watson, el príncipe William y Benedict Cumberbatch? El motivo detrás de su reunión
La estrella de Harry Potter se unió al foro organizado por United for Wildlife, una organización impulsada por la Royal Foundation que busca combatir el tráfico ilegal de especies y fomentar acciones concretas en favor de la naturaleza.
La cita reunió a empresarios, líderes tecnológicos y figuras públicas con un objetivo común: acelerar la respuesta frente a la crisis climática.
El encuentro, celebrado en el marco de la London Climate Action Week, contó también con la presencia del actor Benedict Cumberbatch y del exvicepresidente estadounidense Al Gore.
Durante una conversación sobre la responsabilidad colectiva para proteger el planeta, Emma Watson destacó el poder de las historias y de las marcas para generar cambios reales.
“Las narrativas importan y la manera en que se comunican estos temas puede inspirar a las nuevas generaciones”, explicó la actriz, quien desde hace años se ha involucrado en causas relacionadas con la sostenibilidad y la moda responsable.
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Una activista que ha hecho del medio ambiente una prioridad
La aparición marca uno de los regresos públicos más llamativos de Emma Watson desde que decidió bajar el ritmo de su carrera como actriz para enfocarse en otros proyectos.
Además de ser embajadora de ONU Mujeres y una voz constante en favor de la igualdad de género, la británica ha impulsado iniciativas ligadas a la moda sostenible y a la reducción del impacto ambiental.
Por su parte, el príncipe William continúa fortaleciendo Earthshot Prize, el proyecto ambiental que lanzó en 2020 y que busca identificar soluciones innovadoras para algunos de los desafíos más urgentes del planeta. La próxima edición de los premios se celebrará en noviembre en Mumbai, India.
Más allá de las cámaras y los estrenos, la reunión entre Emma Watson, el príncipe William y Benedict Cumberbatch dejó claro que las celebridades también están utilizando su influencia para poner el cambio climático en el centro de la conversación