¿De dónde sale el dinero de la familia real británica? Así financia su millonaria fortuna

¿De dónde sale el dinero de la familia real británica?

Este es un repaso de las fuentes de ingresos de la familia real, procedentes de una subvención pública, pero también de sus propiedades inmobiliarias y territoriales, así como algunos ejemplos de sus gastos.

Asignación anual

La "Sovereign Grant" es la asignación anual que el gobierno británico concede al rey para permitirle cumplir sus funciones oficiales.

Esa asignación incluye el funcionamiento y mantenimiento de las residencias reales oficiales, los gastos de personal y los desplazamientos del rey y de los miembros de la familia real que actúan en su nombre.

El importe de la "Sovereign Grant" ha pasado de 174,5 millones de dólares en 2025-2026 a 182 en 2026-2027, principalmente para financiar la finalización de las obras del Palacio de Buckingham. Esa asignación bajará a 132 en 2027-2028.

Rey Carlos y príncipe William (AFP)

En el ejercicio 2025-2026, los gastos de personal ascendieron a 44,5 millones de dólares.

El desplazamiento real más costoso fue la visita de tres días del príncipe Guillermo a Arabia Saudita en febrero de 2026 (172.000 dólares), por delante del viaje de cuatro días del rey Carlos III y la reina Camila a Italia en abril de 2025 (168.000).

Sin embargo, no todos los gastos de la familia real están cubiertos por la "Sovereign Grant". Los costes de seguridad se financian por separado con fondos públicos. La "Sovereign Grant" no está sujeta a impuestos.