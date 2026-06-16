El príncipe George estudiará en Eton, la histórica escuela donde se formó su papá, el príncipe William

"El palacio de Kensington puede confirmar que el príncipe Jorge estudiará en el colegio Eton a partir de septiembre", indicó un portavoz en un comunicado.

Esta noticia tiene un significado especial para la monarquía británica. George es el segundo en la línea de sucesión al trono, detrás de William, y algún día se convertirá en rey. Su ingreso a Eton representa no solo una decisión educativa, sino también un paso simbólico en la preparación de quien está llamado a desempeñar uno de los papeles más importantes de la Corona británica.

El príncipe George iniciará sus estudios en Eton College en septiembre próximo. (Shutterstock)

La decisión también refleja el peso de la tradición dentro de la familia real. William ingresó a Eton en 1995 y se convirtió en el primer futuro monarca británico en estudiar allí. Su experiencia fue ampliamente positiva y marcó un cambio respecto a la educación de su padre, el rey Carlos III, quien asistió a Gordonstoun, en Escocia.

Por otra parte, durante meses se especuló que Kate Middleton podría inclinarse por Marlborough College, el colegio mixto donde ella estudió. Esa opción habría permitido que George compartiera eventualmente escuela con su hermana Charlotte. Sin embargo, finalmente la pareja optó por Eton, combinando cercanía geográfica, prestigio académico y tradición familiar.