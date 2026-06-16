El príncipe George ya tiene definido su próximo gran paso. El Palacio de Kensington confirmó que el hijo mayor de los príncipes de Gales comenzará sus estudios en Eton College a partir de septiembre, una decisión que pone fin a meses de especulaciones sobre el futuro académico del joven heredero.
Con apenas 12 años, George se prepara para ingresar a una de las instituciones educativas más prestigiosas y tradicionales del Reino Unido, la misma que formó a su padre, el príncipe William
Publicidad
El príncipe George estudiará en Eton, la histórica escuela donde se formó su papá, el príncipe William
"El palacio de Kensington puede confirmar que el príncipe Jorge estudiará en el colegio Eton a partir de septiembre", indicó un portavoz en un comunicado.
Esta noticia tiene un significado especial para la monarquía británica. George es el segundo en la línea de sucesión al trono, detrás de William, y algún día se convertirá en rey. Su ingreso a Eton representa no solo una decisión educativa, sino también un paso simbólico en la preparación de quien está llamado a desempeñar uno de los papeles más importantes de la Corona británica.
La decisión también refleja el peso de la tradición dentro de la familia real. William ingresó a Eton en 1995 y se convirtió en el primer futuro monarca británico en estudiar allí. Su experiencia fue ampliamente positiva y marcó un cambio respecto a la educación de su padre, el rey Carlos III, quien asistió a Gordonstoun, en Escocia.
Por otra parte, durante meses se especuló que Kate Middleton podría inclinarse por Marlborough College, el colegio mixto donde ella estudió. Esa opción habría permitido que George compartiera eventualmente escuela con su hermana Charlotte. Sin embargo, finalmente la pareja optó por Eton, combinando cercanía geográfica, prestigio académico y tradición familiar.
Publicidad
Eton College, la escuela de las élites británicas
Fundado en 1440 por el rey Enrique VI, Eton College es considerado uno de los internados más exclusivos del mundo. Ubicado cerca del Castillo de Windsor, el colegio ha educado a generaciones de miembros de la aristocracia, la política y la cultura británica.
Entre sus antiguos alumnos destacan veinte primeros ministros del Reino Unido, incluidos David Cameron y Boris Johnson, además de figuras como George Orwell, Ian Fleming, Tom Hiddleston y Hugh Laurie.
La institución alberga a más de mil estudiantes de entre 13 y 18 años y mantiene tradiciones centenarias que forman parte de su identidad, como el uso de frac, chaleco y corbata para asistir a clases. Actualmente, las cuotas escolares superan las 63 mil libras esterlinas al año, lo que equivale a más de 84 mil dólares.
Para George, la elección también tiene una ventaja práctica: la escuela se encuentra a pocos minutos de la residencia familiar en Windsor, lo que permitirá que permanezca cerca de sus padres y hermanos durante esta nueva etapa.