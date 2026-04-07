El pasado fin de semana, el príncipe George volvió a aparecer en público junto a sus papás, el príncipe William y la princesa Kate , y sus hermanos Charlotte y Louis durante el servicio de Pascua en la Capilla de San Jorge, en Windsor. Más allá del momento familiar, lo que destacó fue lo mucho que ha crecido el mayor de los hijos de los Gales, quien está cada vez más cerca de la adolescencia.
El príncipe George sorprende en su reaparición: Ya casi alcanza la estatura de Kate Middleton
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La mañana del 5 de abril, la familia llegó puntual al servicio religioso, en lo que fue una de sus apariciones más esperadas desde Navidad en Sandringham. Como suele ocurrir, caminaron juntos hacia la capilla, pero esta vez George acaparó la atención por su altura, que ya se acerca a la de su madre, incluso considerando que ella llevaba tacones.
A sus 12 años, George lució un traje azul marino con corbata clara y se mostró más reservado que sus hermanos, con una expresión tranquila y una sonrisa discreta. En contraste, Charlotte y Louis se mostraron más expresivos, saludando a quienes se encontraban a su paso.
Charlotte, de 10 años, llevó un abrigo en tonos camel combinado con un vestido azul que hacía juego con los detalles del vestuario de sus hermanos. Kate optó por un conjunto en tonos crema con sombrero a juego y zapatos nude, mientras que William eligió un traje azul marino con una corbata en un tono más intenso. Por su parte, Louis, de 7 años, destacó con un blazer de doble botonadura.
Antes de ingresar a la capilla, los niños saludaron al rey Carlos III y a la reina Camila, así como a otras figuras presentes, entre ellas el reverendo Christopher Cocksworth y distintos miembros de la familia real británica.
El futuro académico del príncipe George
Por otro lado, el futuro académico de George también ha comenzado a generar interés. De acuerdo con reportes recientes del Mail on Sunday, se prevé que continúe su formación en Eton College una vez que concluya su etapa en Lambrook School este verano. Incluso se menciona que algunas áreas del colegio estarían siendo adaptadas con medidas de seguridad adicionales ante su posible ingreso.
Aunque no hay confirmación oficial, Eton no sería la única opción considerada, ya que también se ha hablado de Marlborough College, donde estudió la princesa Kate.