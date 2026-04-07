El príncipe George sorprende en su reaparición: Ya casi alcanza la estatura de Kate Middleton

El príncipe George ya casi alcanza la estatura de Kate Middleton

La mañana del 5 de abril, la familia llegó puntual al servicio religioso, en lo que fue una de sus apariciones más esperadas desde Navidad en Sandringham. Como suele ocurrir, caminaron juntos hacia la capilla, pero esta vez George acaparó la atención por su altura, que ya se acerca a la de su madre, incluso considerando que ella llevaba tacones.

Getty Images (Ben Montgomery/Getty Images)

A sus 12 años, George lució un traje azul marino con corbata clara y se mostró más reservado que sus hermanos, con una expresión tranquila y una sonrisa discreta. En contraste, Charlotte y Louis se mostraron más expresivos, saludando a quienes se encontraban a su paso.

Charlotte, de 10 años, llevó un abrigo en tonos camel combinado con un vestido azul que hacía juego con los detalles del vestuario de sus hermanos. Kate optó por un conjunto en tonos crema con sombrero a juego y zapatos nude, mientras que William eligió un traje azul marino con una corbata en un tono más intenso. Por su parte, Louis, de 7 años, destacó con un blazer de doble botonadura.

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Antes de ingresar a la capilla, los niños saludaron al rey Carlos III y a la reina Camila, así como a otras figuras presentes, entre ellas el reverendo Christopher Cocksworth y distintos miembros de la familia real británica.