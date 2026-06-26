Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Realeza

Rey Carlos rompe con siglos de tradición y revela cuánto paga de impuestos

En un hecho sin precedentes, el rey Carlos III hizo pública su declaración fiscal y reveló que ha pagado más de 30 millones de libras desde su llegada al trono.
vie 26 junio 2026 07:13 AM
Añadir Quién en Google
FILES-BRITAIN-ROYALS-TAX-FINANCE
Rey Carlos III. (AFP)
Publicidad

Rey Carlos rompe con siglos de tradición y revela cuánto paga de impuestos

"El importe de los impuestos debidos por Su Majestad desde su ascensión supera los 30 millones de libras (casi 40 millones de dólares)", señaló el Palacio de Buckingham en un comunicado.

Desde 1993, siguiendo una práctica introducida durante el reinado de Isabel II, el soberano británico paga impuestos sobre sus ingresos privados, aunque legalmente no esté obligado a hacerlo.

Carlos III, hijo de Isabel II, es el primer soberano que revela el importe de sus impuestos, lo que se enmarca "en el compromiso de la Casa Real con la transparencia", señaló el Palacio en su comunicado.

rey-carlos-iii
El rey Carlos III de Inglaterra. (Tim P. Whitby/Getty Images)

Las finanzas de la familia real están bajo una atención creciente por parte de los británicos, especialmente tras los repetidos escándalos que han implicado al expríncipe Andrés, hermano menor de Carlos III.

A título indicativo, Carlos III pagó 15,4 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2023-2024 y 17 millones de dólares en 2024-2025.

Entre los activos sujetos a estos impuestos figura el extenso ducado de Lancaster, dominio del rey que constituye su principal fuente de ingresos privados.

En el ejercicio 2024-2025, Carlos III recibió 35,4 millones de dólares gracias a este ducado.

El ducado de Lancaster genera ingresos mediante el alquiler de tierras agrícolas y la gestión de bienes inmobiliarios comerciales y residenciales, entre otros.

Publicidad

El príncipie William también hizo pública su declaración de impuestos

El heredero al trono, William, hijo de Carlos III, se beneficia de un sistema similar con su ducado de Cornualles.

William, príncipe de Gales, también publicó este jueves el importe de sus impuestos.

FILES-BRITAIN-ROYALS-TAX-FINANCE
Rey Carlos y príncipe William (AFP)

El heredero de la corona pagó más de 20 millones de libras (26 millones de dólares) desde septiembre de 2022, cuando se convirtió en príncipe de Gales.

Es la primera vez que William revela sus impuestos, mientras que su padre, ahora soberano británico, sí hacía público el importe que abonaba cuando era Príncipe de Gales.

"Las finanzas reales pueden a veces parecer complejas", admitió James Chalmers, gestor de las finanzas privadas del soberano, citado en el comunicado de Buckingham.

El sistema está "estructurado por la ley y afinado con el tiempo para permitir que el monarca cumpla sus funciones con independencia, responsabilidad y en beneficio a largo plazo de la nación", añade Chalmers.

Publicidad

Tags

Rey Carlos III Príncipe William

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien (4).jpg

Publicidad