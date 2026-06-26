Rey Carlos rompe con siglos de tradición y revela cuánto paga de impuestos

"El importe de los impuestos debidos por Su Majestad desde su ascensión supera los 30 millones de libras (casi 40 millones de dólares)", señaló el Palacio de Buckingham en un comunicado.

Desde 1993, siguiendo una práctica introducida durante el reinado de Isabel II, el soberano británico paga impuestos sobre sus ingresos privados, aunque legalmente no esté obligado a hacerlo.

Carlos III, hijo de Isabel II, es el primer soberano que revela el importe de sus impuestos, lo que se enmarca "en el compromiso de la Casa Real con la transparencia", señaló el Palacio en su comunicado.

El rey Carlos III de Inglaterra. (Tim P. Whitby/Getty Images)

Las finanzas de la familia real están bajo una atención creciente por parte de los británicos, especialmente tras los repetidos escándalos que han implicado al expríncipe Andrés, hermano menor de Carlos III.

A título indicativo, Carlos III pagó 15,4 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2023-2024 y 17 millones de dólares en 2024-2025.

Entre los activos sujetos a estos impuestos figura el extenso ducado de Lancaster, dominio del rey que constituye su principal fuente de ingresos privados.

En el ejercicio 2024-2025, Carlos III recibió 35,4 millones de dólares gracias a este ducado.

El ducado de Lancaster genera ingresos mediante el alquiler de tierras agrícolas y la gestión de bienes inmobiliarios comerciales y residenciales, entre otros.