‘Villano’ hasta la muerte: el príncipe William celebra en grande el campeonato del Aston Villa en la Europa League

'Villano' hasta la muerte: El príncipe William celebra el campeonato del equipo Aston Villa en la Europa League (Stu Forster/Getty Images)

Los ‘Villanos’ del Aston Villa se coronan en la Europa League con el príncipe William como testigo

El triunfo del Aston Villa se trata de la quinta corona en el segundo torneo en importancia organizado por la UEFA para el DT español de los "Villanos", Unai Emery, quien consolidó un poco más su relación de amor con la Europa League, ya que la ha ganado con tres equipos diferentes, tres veces con el Sevilla y una con el Villarreal, antes del presente triunfo.

Emery, llegado al Aston Villa en octubre de 2022, es el gran artífice del éxito de un equipo que cuando el técnico vasco de 54 años se sentó por primera vez en su banco peleaba por escapar de la zona baja de la tabla en la tabla.

'Villano' hasta la muerte: El príncipe William celebra el campeonato del equipo Aston Villa en la Europa League (Dan Mullan/Getty Images)

Esta semana, el director técnico aseguro que no se sentía como el "rey" de la Europa League, pero la “coronación” de su equipo recibió el sello real de aprobación del príncipe William, sin duda el aficionado más célebre del club, y quien celebró la victoria junto a unos 20,000 seguidores que enloquecieron junto con el hijo mayor del rey Carlos III en el estadio del Besiktas en Estambul.

El equipo de los amores de William volverá en 2027 a disputar la Champions League, torneo al que clasificó vía la Premier League, además de que en agosto disputarán la Supercopa de Europa, por lo que el calendario de partidos del príncipe de Gales estará lleno de emociones en los próximos meses.