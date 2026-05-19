El hermano de Lady Di se convierte en el “rey” de las bodas: Charles Spencer se casa por cuarta vez

Charles Spencer, el hermano de Lady Di, se casa por cuarta ocasión

La ceremonia por el cuarto matrimonio de Charles Spencer, hermano de Lady Di, se realizó de forma privada el pasado 15 de mayo en Arizona, en los alrededores de Cathedral Rock, cerca de Sedona, uno de los paisajes desérticos más fotografiados del estado, según dio a conocer The Times .

Lejos de la rigidez aristocrática que tradicionalmente rodea a la familia Spencer, el enlace tuvo un tono relajado e íntimo. Las imágenes captadas por la fotógrafa Caitlyn Jennings y compartidas por el propio Spencer muestran a Jarman con un vestido azul claro de inspiración bohemia y al hermano de Diana con un traje azul marino sin corbata.

Charles Spencer, hermano de la princesa Diana, se casa con Cat Jarman; es su cuarto matrimonio (Instagram / Charles Spencer)

La pareja emitió un breve comunicado en el que aseguró sentirse “afortunada” de haber evolucionado “de colegas a amigos y finalmente a una relación profunda”, según publican distintos medios británicos.