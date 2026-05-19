A casi tres décadas de la muerte de Princess Diana, su hermano menor, Charles Spencer, se convirtió en el “rey” de las bodas, ya que confirmó que el pasado 15 de mayo celebró su cuarta boda, a los 61 años, y en esta ocasión con la arqueóloga noruega Cat Jarman, de 43.
El hermano de Lady Di se convierte en el “rey” de las bodas: Charles Spencer se casa por cuarta vez
Charles Spencer, el hermano de Lady Di, se casa por cuarta ocasión
La ceremonia por el cuarto matrimonio de Charles Spencer, hermano de Lady Di, se realizó de forma privada el pasado 15 de mayo en Arizona, en los alrededores de Cathedral Rock, cerca de Sedona, uno de los paisajes desérticos más fotografiados del estado, según dio a conocer The Times .
Lejos de la rigidez aristocrática que tradicionalmente rodea a la familia Spencer, el enlace tuvo un tono relajado e íntimo. Las imágenes captadas por la fotógrafa Caitlyn Jennings y compartidas por el propio Spencer muestran a Jarman con un vestido azul claro de inspiración bohemia y al hermano de Diana con un traje azul marino sin corbata.
La pareja emitió un breve comunicado en el que aseguró sentirse “afortunada” de haber evolucionado “de colegas a amigos y finalmente a una relación profunda”, según publican distintos medios británicos.
¿Quién es Cat Jarman, la cuarta esposa de Charles Spencer?
Cat Jarman es una arqueóloga e historiadora especializada en cultura vikinga. Nacida en Noruega y radicada durante años en Reino Unido, ganó notoriedad internacional gracias a su libro River Kings, además de su trabajo académico y televisivo relacionado con excavaciones históricas. Actualmente también es editora de la British Archaeology magazine.
Su historia con Charles Spencer comenzó en 2021, cuando él reseñó uno de sus libros. Posteriormente trabajaron juntos en excavaciones arqueológicas y compartieron micrófonos en el podcast The Rabbit Hole Detectives.
Aunque su relación sentimental se hizo pública hasta 2024, durante meses la prensa británica especuló sobre un posible romance mientras el hermano de Diana aún seguía casado con su tercera esposa. Jarman también estuvo casada anteriormente y tiene dos hijos de esa relación.
Charles Spencer se casa por cuarta vez bajo la sombra de un polémico divorcio
El nuevo matrimonio de Charles Spencer llega rodeado por la polémica originada en su anterior relación.
Su divorcio de Karen Gordon —con quien estuvo casado más de una década— estuvo marcado por acusaciones de infidelidad y una disputa legal muy comentada en la prensa británica.
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En 2024, Cat Jarman presentó una demanda contra Karen Spencer por presunta divulgación indebida de información médica relacionada con su diagnóstico de esclerosis múltiple. El caso terminó resolviéndose fuera de tribunales, aunque la batalla mediática elevó todavía más el interés alrededor de los ahora esposos.
Los tres matrimonios anteriores de Charles Spencer
Victoria Lockwood (1989-1997)
La primera esposa de Charles Spencer fue la modelo británica Victoria Lockwood. Se casaron en 1989 y tuvieron cuatro hijos: Kitty, Amelia, Eliza y Louis Spencer.
Durante años, la relación estuvo marcada por problemas de adicciones y presión mediática. La separación llegó oficialmente en 1997, el mismo año en que murió la princesa Diana.
Medios británicos señalaron en su momento que la vida pública y las constantes tensiones personales deterioraron profundamente el primer matrimonio de Spencer.
Caroline Freud (2001-2007)
En 2001, Charles Spencer se casó con Caroline Freud, integrante de la célebre familia Freud y descendiente de Sigmund Freud. Con ella tuvo dos hijos: Edmund y Lara.
La relación terminó en 2007 en medio de reportes sobre distanciamiento y diferencias personales. La separación fue mucho menos mediática que la de sus otros matrimonios, aunque la prensa británica la describió como complicada.
Karen Gordon (2011-2025)
La tercera esposa del hermano de Lady Di fue la filántropa canadiense Karen Gordon, fundadora de la organización Whole Child International.
La boda se realizó en Althorp House, la histórica residencia familiar de los Spencer donde está enterrada Diana.
Tuvieron una hija llamada Charlotte Diana Spencer, en un guiño directo a la fallecida princesa.
Sin embargo, en 2024 anunciaron su separación tras 13 años juntos y el divorcio quedó finalizado en 2025. La ruptura derivó en declaraciones tensas, filtraciones y acusaciones públicas relacionadas con la cercanía entre Spencer y su ahora esposa, Cat Jarman.
¿Quién es Charles Spencer?
Charles Spencer es el noveno conde Spencer, escritor, historiador y custodio de Althorp House, una de las propiedades aristocráticas más conocidas de Inglaterra. Nació en 1964 y fue el hermano menor de la princesa Diana, primera esposa del actual rey Carlos III y madre de los príncipes William y Harry.
Tras la muerte de la princesa en 1997, adquirió notoriedad internacional por el emotivo —y también crítico— discurso que pronunció en el funeral de su hermana, donde cuestionó abiertamente el trato que recibió Diana por parte de la prensa y del entorno institucional de la monarquía. Ese momento lo convirtió en una figura muy respetada entre admiradores de Lady Di.
Su relación con Diana fue cercana, aunque distintos biógrafos han señalado que atravesó altibajos típicos de una familia aristocrática marcada por divorcios, internados y distancia emocional. Aun así, Spencer ha mantenido viva la memoria de su hermana desde Althorp, donde cada año continúan las visitas y homenajes.
Respecto a sus sobrinos, Prince William y Prince Harry, Charles Spencer ha mantenido una relación cordial a lo largo de los años.
Estuvo presente en momentos clave de sus vidas y Harry incluso ha mencionado en entrevistas y memorias la importancia emocional del lado Spencer de la familia tras la muerte de Diana. Diversos reportes británicos sostienen que Harry mantiene actualmente una cercanía mayor con los Spencer que William.