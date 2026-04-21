¿Cuántos idiomas hablan la princesa Leonor y la infanta Sofía?; la respuesta te sorprenderá

¿Cuántos idiomas hablan la princesa Leonor y la infanta Sofía?

De acuerdo con medios españoles, además de su lengua materna, la princesa Leonor habla inglés y francés con fluidez.

A ello se suman conocimientos de gallego —idioma que ha utilizado en actos oficiales— y formación en otras lenguas cooficiales de España.

Leonor, princesa de Asturias, y su hermana, la infanta Sofía (Carlos Alvarez/Getty Images)

Y es que además del castellano, que es oficial en todo el país, en España existen cuatro lenguas cooficiales principales reconocidas en sus respectivas comunidades autónomas: catalán, gallego, euskera (o vasco) y valenciano. En el Valle de Arán (en Cataluña) también es cooficial el aranés

Su paso por el UWC Atlantic College, donde cursó el Bachillerato Internacional entre 2021 y 2023, consolidó especialmente su dominio del inglés en un entorno internacional.

En esa misma etapa formativa se documenta que la hija mayor de Felipe VI y Letizia de España también ha estudiado chino mandarín y árabe.

Leonor, princesa de Asturias, y su hermana, la infanta Sofía (Carlos Alvarez/Getty Images)

El País dio a conocer en 2019 que Leonor contaba con “nociones” de ambas lenguas, incluso llegó a utilizar algunas palabras en árabe en un acto público en Cataluña, un gesto breve pero significativo que confirmó su contacto real con ese idioma.

Y si bien son lenguas que estudia y que no son de uso fluido dentro de su agenda institucional, su empeño por integrarlas deja ver la visión internacionalista de su formación.

La infanta Sofía sigue un camino similar, aunque con menor exposición pública. Actualmente cursa el segundo año del Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College y concluirá sus estudios en el verano de 2026.

Según reportes de Vanitatis, habla español e inglés con soltura, tiene buen nivel de francés y ha recibido formación en otras lenguas.

En su caso, también hay referencias a estudios de chino mandarín y árabe. Sin embargo, a diferencia de su hermana, no existen registros que permitan evaluar su nivel en estas lenguas. Su formación, hasta ahora, se ha desarrollado con mayor discreción.